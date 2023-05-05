Galatasaray’ın yıldızını Fenerbahçe kapıyor!

Galatasaray’ın bu sezon Norwich City’den kiraladığı Milot Rashica için Fenerbahçe harekete geçti. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Sarı-Lacivertli yönetim, tecrübeli futbolcu için Ada temsilcisine teklifini sundu.

Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City’den kiraladığı Milot Rashica için Ada basınından bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Norwich City’ye yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi; Fenerbahçe’nin Kosovalı oyuncu için girişimlere başladığını duyurdu.

Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi: “Norwich City, yaz transfer döneminde 20 yaşındaki Omobamidele ve 23 yaşındaki Aarons’u satacak. Bu iki ismin yanında Milot Rashica da takımdan ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor.

Bu sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren ve Türkiye Ligi’nde şampiyonluğa koşan kanat oyuncusu Rashica’ya büyük ilgi var. Galatasaray, oyuncunun performansından memnun ve onun bonservisini almak istiyor. Ancak Galatasaray’ın ezeli rakibi Fenerbahçe de bu yaz Rashica’yı kadrosuna katmak istiyor ve Türk kulübü, Norwich City’ye teklif yaptı.”

F.Bahçe’nin Rashica için girişimlere başlamasının Galatasaray cephesinde hoş karşılanmadığı ve “Her zaman aynı şekilde hareket ediyorlar” diyerek tepki gösterildiği gelen iddialar arasında…

Premier Lig’e yükselmeyi daha önce garantileyen Burnley’nin de Kosovalı oyuncuyla ilgilendiği ve Norwich’le bir görüşme yaptığı Ada basınında yer almıştı.

Sarı-Kırmızılı forma altında Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 26 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 6 kez ağları sarsarken, 5 defa da asist yapmayı başardı. Rashica attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra saha içindeki performansıyla da taraftarların takdirini kazandı.