ŞEYMA SUBAŞI İLK KEZ KONUŞTU! MOHAMMED ALSALOUSSI İLE NEDEN BOŞANDIĞINI ANLATTI

Şeyma Subaşı, magazin dünyasında çok konuşulan Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile yaptığı kısa süreli evliliğin ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Marakeş’te görkemli bir düğünle evlendiği Alsaloussi’den ani bir kararla boşanan Subaşı, yaşadığı zorlukları ve psikolojik şiddeti ilk kez anlattı.

“ÇOK AĞLADIM, ÇOK ACILAR ÇEKTİM”

YouTube’da katıldığı bir programda konuşan Subaşı, boşanma süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hayatının o dönemini anlatırken gözyaşlarını zor tutan Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

“Benim bir dönemim var, zaten herkes biliyor. İkinci kocamla alakalı. Çok acılar çektim, çok ağladım ve kendimi çok düşürdüm.“

“KENDİME ‘ŞEYMA BUNDAN ÇIKMAN LAZIM’ DEDİM”

Subaşı, o zorlu dönemde yaşadıklarını sorguladığını belirterek şöyle konuştu:

“Hayatımda ilk kez aynaya baktığımda kendime dedim ki; ‘Nasıl böyle yapıyorum? Nasıl kendi değerlerimi bu kadar düşürebilirim? Bu adamın bana bunları söylemesine, yapmasına nasıl izin veririm? Allah’ım, ne öğrenmem lazım? Bundan ne öğrenmem lazım? Şeyma, çıkman lazım bundan…’“

“O ADAM DELİ, SOSYOPAT”

Eski eşi Mohammed Alsaloussi hakkında da çok konuşulacak sözler söyleyen Subaşı, Alsaloussi için “Deli, sosyopat bir adam” ifadesini kullandı:

“Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki… Mesela seni her şeyle kandırabiliyor.“

Subaşı’nın bu sözleri, psikolojik şiddet ve manipülasyon iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

EVLİLİKTE YAŞANAN GERGİNLİKLER

Hatırlanacağı üzere, Subaşı ve Alsaloussi’nin evliliği, düğünlerinden kısa süre sonra krizlerle anılmaya başlamış, Subaşı’nın sosyal medyada paylaştığı yalnız fotoğraflar ve sessizlik dikkat çekmişti.

“KADINLAR KENDİ DEĞERLERİNİ HİÇBİR ZAMAN UNUTMASIN”

Programda son olarak kadınlara da seslenen Şeyma Subaşı, şunları söyledi:

“Kadınlar, kendi değerlerini hiçbir zaman unutmasın. Ne yaşarsanız yaşayın, sizi aşağı çeken bir ilişkiden mutlaka çıkın. Ben yaşadım, anladım.“

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Subaşı’nın bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok kadın kullanıcı, Subaşı’nın yaşadıklarına destek mesajları gönderdi.

Kaynak: www.ensonahber.com