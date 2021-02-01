Firari FETÖ’cü Emre Uslu Açıkladı

Firari FETÖ’cü Emre Uslu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşım ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik FETÖ içindeki bir grubun üzerinde çalıştığını iddia ettiği yeni planı açıkladı.

Firari FETÖ’cü Emre Uslu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik FETÖ içindeki bir grubun üzerinde çalıştığını iddia ettiği yeni planı açıkladı.

FETÖ içindeki bir grubun FETÖ ele başı Fethullah Gülen’in tasfiyesi için çalıştığını öne süren Emre Uslu, AKP içinde de aynı şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan için planlayan bir ekibin olduğunu öne sürdü.

FETÖ’cü Emre Uslu şu iddiayı ortaya attı:

“Tuhaf bir paradoks; Cemaat içinde Gülen, AKP içinde Erdoğan sonrasına hazırlanan ekipler var. Ve bu ekipler tuhaf bir şekilde birbirine yakınlar. Sanırım birleri Gülen ve Erdoğan’ı tasfiye ettikten sonra Cemaat ve AKP’yi o ekipler üzerinden yeniden bir araya getirmek istiyor.”

İşte o mesaj: