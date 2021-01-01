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Aşı Olanlar Tekrar Aşı Olabilir

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Aşı Olanlar Tekrar Aşı Olabilir
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11 Nisan 2021 - 13:30
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Antalya’da İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, corona virüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra virüse yakalananların, 180 gün sonra sil baştan aşı olacağını duyurdu.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, corona virüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra yeniden virüs kapanların ikinci doz aşı olmayacaklarını, 180 gün sonra belirlenen aralıklarla tekrar iki doz aşı uygulandığını bildirdi.

Daha önce Çin’den alınan SARS-CoV-2 inaktif Sinovac, nisan ayı itibarıyla da Almanya’dan alınan mRNA teknolojisi BioNTech/Pfizer aşılarının uygulanması tüm Türkiye’de devam ediyor. 10 Nisan itibarıyla yapılan Covid-19 aşısı 19 milyona yaklaştı. 11 milyona yakın vatandaşa birinci doz, 8 milyona yakın vatandaşa ise ikinci doz aşı uygulandı.

“BAŞA DÖNÜLÜYOR”

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, corona virüs aşısının birinci dozu sonrası nadir de olsa pozitif olan vatandaşların olduğunu bildirdi. Böyle bir durumda aşılamanın ikinci doz safhasına geçilemediğini belirten Hülür, “Eğer ilk aşıyı olduktan sonra pozitif tespit edildiyse, bakanlığımızın E-nabız üzerindeki sistemi, aşı için öncelikli grupta olunmadığı mesajını veriyor.

Pozitif olanlara iyileşmenin olduğu 10 günden sonra 180 gün takvimi işletiyor. 180 günün sonunda tekrar aşı yapılabiliyor ve başa dönülüyor. Yani o kişi yeniden iki doz aşı olmak durumunda. Şu anda hakkı gelmiş 60 yaşında ama 1 ay önce pozitif olan bir kişiye de, aşı için öncelikli grupta olduğu ancak daha önce Covid-19 geçirdiği için aşı yapılamaz uyarısı geliyor” dedi.

Hülür, vatandaşların tedbirleri elden bırakmadan bu sürecin bitmesini sabırla beklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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