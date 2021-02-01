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Kumsalda Bikinili Poz

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Kumsalda Bikinili Poz
36 views
23 Temmuz 2021 - 14:42
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1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisindeki Nuray karakteriyle tanınan Gül Gölge, tatiline hız kesmeden devam ediyor. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından her anını paylaşan Gölge, yeni tatil pozlarını da yayınladı.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram’da 246 bin takipçisi bulunan Gölge, mavi mayosuyla kumsala uzanarak poz verdi. Peş peşe pozlarını paylaşan ünlü isim, paylaşımına “Yaz” notunu ekledi.

39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi

Düzgün fiziğiyle her daim adından söz ettiren 39 yaşındaki Gül Gölge, sosyal medya hesabından sık sık tatil pozlarını da paylaşıyor.

İşte Gül Gölge’nin tatil pozları…

39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
39 yaşındaki Gül Gölge, mayoyla kumsala uzanarak peş peşe poz verdi
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