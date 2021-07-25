Her yaz Bodrum’a giden ancak pahalılığa isyan edip bu yaz tatilini Çeşme’de geçiren Çağla Şıkel, oğlu Uzay ve teyzesiyle güneşin tadını çıkarıyor.

Son günlerde Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen sunucu Çağla Şıkel, oğlu Uzay ve teyzesi ile birlikte önceki gün ünlü bir beach’te görüntülendi.

Sık sık oğluna sarılan Şıkel’e teyzesi de eşlik etti. Sahil kenarındaki poşeti yerden alarak çöpe atan ünlü sunucu, denize giren teyzesinin elinden tutarak yardımcı oldu.

Kimi zaman durgunlaşan Şıkel, bir ara oturup denizi izledi.

Çağla, 9 yaşındaki Uzay’ın ısrarıyla denize girdi. Oğluna sık sık sarıldı, öpüp kokladı. Yaklaşık bir saat denizde kaldılar.

Bronzlaşmamak için uzun kollu mayo giyen Şıkel, yüzmek yerine oğlunu izlemeyi tercih etti.

Manken, denizde bulduğu poşeti de alarak çöpe atmayı ihmal etmedi.