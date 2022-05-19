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Finlandiya ve İsveç’e bir itiraz daha! NATO’da çatlak büyüyor!

Finlandiya ve İsveç’e bir itiraz daha! NATO’da çatlak büyüyor!
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19 Mayıs 2022 - 10:51

NATO içinde Finlandiya ve İsveç’in üyeliğiyle ilgili çatlak büyüyor. Türkiye’nin itirazlarına destek veren Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanovic, aynı adımı atabileceğini belirterek uluslararası toplumun dikkatini Bosna Hersek’teki etnik Hırvatların yaşadığı sorunlara çekmeyi amaçladığını söyledi. Milanovic, “Türkiye ulusal çıkarlar için nasıl savaşılacağını gösteriyor” dedi.

Hırvatistan Devlet Başkanı Zoran Milanovic, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyeliğini veto etmek için ülkesinin askeri ittifaktaki temsilcisine talimat vermeyi planladığını açıkladı.

Hırvatistan’ın NATO Büyükelçisi Mario Nobilo’ya iki ülkenin NATO’ya katılımının engellenmesi emri vereceğini belirten Milanovic, bu yolla uluslararası toplumun dikkatini Bosna Hersek’te etnik Hırvatların yaşadığı sorunlara çekmeyi ve seçimlerde gereken hakları elde etmelerini sağlamayı amaçladığını belirtti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Milanovic, “Bosna’daki Hırvatlar benim için Rusya-Finlandiya sınırından daha önemli bir konu” dedi.

“TÜRKİYE NASIL SAVAŞILACAĞINI GÖSTERİYOR”

Finlandiya ve İsveç’in yıllardır sürdürdükleri tarafsızlık politikasından vazgeçerek NATO’ya katılma başvurusu yapması, askeri ittifak içinde büyük destek görüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta iki ülkenin üyeliğiyle ilgili yaptığı “Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi” açıklaması ittifakta şok etkisi yaratmıştı.

Hırvatistan lideri, Türkiye’nin açıklamalarına destek vererek “Türkiye ulusal çıkarlar için nasıl savaşılacağını gösteriyor. İstediğini elde etmeden tavrını değiştirmez” diye konuştu.

Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliği, Hırvatistan içinde de çatlak yaratmış durumda. Yerel medya, Devlet Başkanı Milanovic’in açıklamalarına rağmen hükümetin iki ülkenin üyeliğini kabul etmeye hazır olduğunu aktardı.

NATO TOPLANTISINDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Associated Press haber ajansı, dün Brüksel’de bir araya gelen NATO temsilcilerinin Finlandiya ve İsveç’in üyelik sürecini başlatma konusunda bir anlaşmaya varamadığını aktardı. İsimlerini açıklamayan diplomatik kaynaklar, hangi ülkelerin itirazda bulunduğunu açıklamadı.

Kaynaklar, dün NATO’da büyükelçi seviyesinde yapılan toplantıda Türkiye’nin müzakerelerin devam etmesine karşı oy kullandığını öne sürmüştü. Litvanya’nın NATO temsilcisi Deividas Matulionis, toplantıda ülkelerin ulusal güvenlikleriyle ilgili konuları gündeme getirdiğini belirterek “Bu, Türkiye’nin yorumuna bağlı” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yaptığı açıklamada tüm konuların gündeme alınacağını ve hızlı bir sonuca ulaşılacağını söylemişti.

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasında NATO’yla işbirliğini artıran Finlandiya ve İsveç’in üyelik sürecinin 8-12 ay arasında sürebileceği belirtiliyor ancak bunun için NATO’nun 30 üyesinin de onayı gerekiyor.

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Finlandiya ve İsveç’e bir itiraz daha! NATO’da çatlak büyüyor!
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