Ethem Sancak Beşiktaş’tan ihraç edilecek mi?

Tv100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına katılan İş adamı Ethem Sancak’ın Beşiktaş’la ilgili olarak söylediği sözler üzerine Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar “gereğini yaparız” açıklamasında bulundu.

Tv100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına katılan İş adamı Ethem Sancak’ın Beşiktaş’la ilgili olarak söylediği sözler üzerine Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar’dan açıklama geldi.

Sancak tv100 yayınında “En büyük hayalim Beşiktaş başkanı olmaktı ama ömrüm ona yetmeyecek gibi. Beşiktaş eğer TMSF’ye düşerse ihaleye girip satın alacağım. Beşiktaş’ı Asya’nın Şampiyonlar Ligi şampiyonu haline getireceğim” demişti.

Yeniçağ gazetesinden Gürel Yurttaş’ın haberine göre Beşiktaş’ın kongre üyesi olan iş adamı Ethem Sancak’ın ihracı için Disiplin Kurulu’nun harekete geçtiği ortaya çıktı.

Bu cümlelerin bir televizyon kanalının canlı yayınında tanınmış bir iş adamı tarafından söylenmesi üzerine camia ve taraftar arasında tepkiye neden oldu. Beşiktaş Dostları Derneği’nin gecesine katılan ve gecede bir de plaket alan Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar, gazetecilerin sorusu üzerine “Bize bir üyemiz bile dilekçe verdiğinde gerekeni yaparız” dedi.

Ahmet Akpınar, “O şahıs üzücü laflar etmiş. Alışmış tabi. Hep al burası senin, orası senin olsun gibi bedava işlere. Beşiktaş’ı da böyle sandığı için üzücü laflar ediyor. TMSF’ye neden düşsün Beşiktaş? Bir de Beşiktaş’ı Asya’nın en büyük kulübü yapacağını söylüyor. Beşiktaş’ı Asya takımı sanıyor! Beşiktaş Avrupa takımı. Bundan bile haberi yok” ifadelerini kullandı.