Motorine zam geliyor! Gece yarısından itibaren…

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.27 TL zam beklendiği bildirildi.

Benzinin litre fiyatına dün gece yapılan 97 kuruşluk indirimin ardından bugün yeni bir zam haberi geldi.

Cumhuriyet’in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, motorine bu gece yarısından sonra 1.27 TL zam beklendiği belirtildi.

Dün gece benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim yapılmıştı.

Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 29,08 TL’ye, Ankara’da 29,19 TL’ye, İzmir’de 29,20 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27,44 TL’ye, Ankara’da 27,55 TL’ye, İzmir’de 27,56 TL’ye satılıyor.