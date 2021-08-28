28 Şubat Sanıkları Hakkında Yeni Gelişme

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28 şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından cezası onanan isimlerin yakalanma kararı infaz için savcılığa gönderildi.

Sanıklar arasında bulunan eski 1. ordu komutanı Çetin Doğan’ın avukatı Hüseyin Ersöz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, davayla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne adil yargılanma hakkı ve kanunilik unsuru çerçevesinde bireysel başvurular gerçekleştiğini fakat bir karar verilmediğini söyledi.

Ersöz, Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu çoğunluğu 80 yaşın üzerinde olan sanıklar hakkındaki yakalanma kararının toplum vicdanını rahatsız ettiğini ve adil yargılama hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Ne Olmuştu ?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onanmıştı.