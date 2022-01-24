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Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Avrupa’nın zirvesine oturdu!

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Avrupa’nın zirvesine oturdu!
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24 Ocak 2022 - 9:21

Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Avrupa’nın zirvesine oturdu!

Trabzonspor&#39;da Uğurcan Çakır Avrupa&#39;nın zirvesinde - Trabzonspor (TS) Haberleri - Spor

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Trabzonspor’da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır, performansıyla Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

Süper Lig’de 23. hafta geçilirken, Trabzonspor 54 puanla liderliğini sürdürüyor. Bordo mavili takımın başarısındaki mimarlardan birisi de kaleci Uğurcan Çakır. Fırtına’nın kaptanı gösterdiği başarılı performansla takımını yaptığı kurtarışlarla ayakta tutmasıyla göz önüne çıkıyor.

Galatasaray maçında da yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyetin önemli başrollerinden birisi olan milli eldiven, Avrupa’nın 5 büyük liginde de gösterdiği başarılı performansla zirvede yer alıyor.

SEHIC’LE ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

Uğurcan Çakır, Süper Lig ve 5 büyük ligdeki yüksek kurtarış yüzdesine sahip kaleciler arasında yüzde 82 ile zirvede yer aldı. Bordo mavili takımın kalecisi zirveyi Konyaspor ‘un kalecisi Sehic ile paylaştı.

İşte Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde yüksek kurtarış yüzdesine sahip 10 kaleci:

Uğurcan Çakır – Trabzonspor: % 82

Ibrahim Sehic – Konyaspor: % 82

Jose Sa – Wolves: % 81

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Mark Flekken – Freiburg: % 80

Yassine Bouonu – Sevilla: % 79

Unai Simon – Athletic Bilbao: % 78

Aaron Ramsdale – Arsenal: % 78

Pau Lopez – Marsilya: % 78

Samir Handanovic – Inter: % 78

Walter Benitez – Nice: % 78

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