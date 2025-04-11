GALATASARAY, SAMSUN’DA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI!

Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray, Samsun’da coşkulu bir şekilde karşılandı. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarların çiçekleri ve tezahüratlarıyla büyük ilgi gördü.

Taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a çiçek takdim ederken, yıldız futbolculara da yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

OKAN BURUK, MOURINHO’YA GÖNDERME YAPTI!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanında dikkat çeken bir pankartın önünde poz verdi. Üzerinde İngilizce “Don’t touch only watch” (Dokunma sadece izle) yazan pankart, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun geçmişte kullandığı bir söze gönderme olarak değerlendirildi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu pankartla hem takımlarına destek verdi hem de rakiplerine mesaj gönderdi.

GALATASARAY YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ

Galatasaray kafilesinde dünya yıldızları dikkat çekti. Nijeryalı golcü Victor Osimhen, İspanyol yıldız Alvaro Morata, Belçikalı tecrübeli isim Dries Mertens, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Brezilyalı Gabriel Sara ve kaleci Fernando Muslera’nın yanı sıra milli oyuncular Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı ve Yunus Akgün de kafilede yer aldı.

Galatasaray ekibi, havalimanındaki coşkulu karşılamanın ardından İlkadım ilçesindeki otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

SAMSUNSPOR – GALATASARAY MAÇI BU AKŞAM

Galatasaray, 31. haftanın açılış maçında bugün saat 20.00’de Samsunspor ile 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mehmet Tuğral ve Candaş Elbil yapacak.

Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde bulunuyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com