Galatasaray’da çare Okan Kocuk!

İrfancan Eğribayat’tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı kırmızılılar, sezon başı kiralık gönderilen Okan Kocuk’u geri istedi.

Muslera’nın yokluğunda İsmail Çipe’nin performansı hayal kırıklığı yaratırken sarı kırmızılılar bu sorunu Giresun’a kiralık gönderilen Okan Kocuk’la gidermek için harekete geçti.

Uzun zamandır hem Muslera’ya alternatif olabilecek hem de tecrübeli eldiveni zorlayacak bir isim arayan Galatasaray Göztepeli İrfancan Eğribayat’ın transferinden yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçti. 2025 Haziran’a kadar sözleşmesi bulunan İrfancan için ekstra bütçe yaratamayacak olan Cimbom sezon başında kiralanan Okan’ı Giresun’dan geri istedi.

KARAAHMET ‘KONUŞURUZ’ DEMİŞTİ

Giresun Başkanı Hakan Karaahmet daha önce “Okan’ın kiralık sözleşmesinde ‘devre arasında geri döner’ maddesi yok. Fakat G.Saray dost kulübümüz, böyle bir şey söz konusu olursa oturur, konuşuruz” demişti.

8- Bu sezon ligde 4, Avrupa ve kupada 1’er kez olmak üzere 8 maçta görev yapan İsmail Çipe 8 kez topu ağlarında gördü.

1- Okan, Giresun’da 16 maçta 16 gol yedi. 5 kez kalesini kapatan Okan’ın maç başına gol yeme ortalaması 1.