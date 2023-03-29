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FETÖ’cüler saldırdı, Vedat Milor konum gönderdi: “Gel gel buradayım”

FETÖ’cüler saldırdı, Vedat Milor konum gönderdi: “Gel gel buradayım”
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29 Mart 2023 - 13:22

FETÖ’cüler saldırdı, Vedat Milor konum gönderdi: “Gel gel buradayım”

Gastronomi yazarı ve öğretim üyesi Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fethullahçı Terör Örgütü üye ve sempatizanlarının tepkisini çekti. Odatv’de yer alan habere göre; Milor, CHP’den milletvekili aday adayı olan Fatma Yavuz’un bir paylaşımına verdiği yanıtla gündem oldu.

Fatma Yavuz, bir paylaşımının altına yorum yapan FETÖ’cü Hakan Şükür’e yanıt vererek “Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek” ifadelerini kullandı. Milor da bu tweeti alıntılayarak “Aşureye çok şey katılır, bu yönüyle birleştiricidir. Anlamlı bir gelenektir. Ancak çok şey katılması, HER ŞEYİN katılacağı manasına gelmez” dedi. Milor’un bu ifadeleri FETÖ destekçilerinin Milor’u hedef almasına neden oldu.

“BİR GÜN BU TWEET SİZE HATIRLATILACAK”

FETÖ firarisi Tuncay Opçin Milor için şunları yazdı: “Biz dini bir grubuz. Vedat Milor’un muhalefeti dine. Dinimizden vazgeçmediğimiz müddetçe bize bakışı olumlu olmaz. Vedat Milor’ün popüler bir figür olarak bize olumlu bakması çok mu önemli? Bence hiçbir önemi yok. Doğru bildiğin yolda yalnız da yürünür.”

FETÖ Letonya yapılanması ve Riga İnternational School (RIMS) sorumlularından Abdullah Sinan Çiftler, Milor’un tweetinin ekran görüntüsünü paylaşarak “Şurda dursun. Zaman en iyi ilaçtır. Bir gün bu twit size hatirlatilacak” dedi.

FETÖ’cü Hakan Şükür de aynı tweeti alıntılayarak Milor için “İşin uzmanı tadını bildiği ŞEYİ yazarak faşist bir şekilde yıllarca içinde biriktirdiğini kusmuş. Bu gibilere de bi şeyinizde boğulun diyecek olanlarda olur inşallah bir gün” ifadelerini kullandı.

“BİR SANİYE KONUM VERİYORUM”

Vedat Milor’u hedef alan FETÖ’cülerle birlikte ‘Atlantis’ adlı Twitter kullanıcısı Milor’a ‘yüzleşme’ teklif etti. Atlantis’in “Vedat abi böyle arkadan sallamak kolay. Eğer delikanlıysanız bunları yüzüme söylersiniz! İspanya’ya davetiyemi vizemi uçak biletimi ayarlayın bunu karşılıklı birer paella yiyip rioja içerek yüzyüze konuşalım. Hodri meydan!” ifadelerini kullanırken Milor’un yanıtı “Bir saniye konum veriyorum” oldu.

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