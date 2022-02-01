Şaşırtan görüntü! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor?

Şaşırtan görüntü! Hande Erçel ile Kaan Yıldırım aşk mı yaşıyor? Yeni aşk mı? Hande Erçel, dün gecce Emirgan’da bir mekanda Kaan Yıldırım’la eğlendi. İkili, aynı araçla mekandan ayrıldı. İşte detaylar…

Geçtiğimiz ay Kerem Bürsin’den ayrılan Hande Erçel, Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım ile görüntülendi. İkilinin sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Hande Erçel muhabirleri görünce yüzünü çevirdi, ikili soruları yanıtsız bıraktı. Hande Erçel ile Kaan Yıldırım 2019 yılında ‘Halka’ dizisinde başrolü paylaşmıştı.