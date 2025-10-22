CHP’nin 39. Kurultay Sürecinde Yeni Hukuki Gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan iç çekişmeler ve hukuki süreçler, partinin 39. Olağan Kurultay sürecine dair yeni bir gelişmeyi gündeme getirdi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında bulunduğu bir grup eski kurultay delegesi, il kongreleri seçimlerinin iptali için Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe sundu.

Kurultay İradesi Ortadan Kaldırıldı İddiası

Delegeler ve avukatları Onur Yusuf Üregen, mahkemeye verdikleri dilekçede, CHP Genel Merkez yönetiminin 38. Olağan Kurultay’da parti iradesini organize bir şekilde ortadan kaldırdığını ileri sürdü. Dilekçede mevcut yönetimin hukuka aykırı yollarla partiyi ele geçirdiği ve bu yönetimin görevde kaldığı sürece yapılacak her kurultayın sakat olacağı savunuldu. Parti içi demokrasinin fiilen ortadan kaldırıldığı, üyelerin adaylık ve oy kullanma haklarının engellendiği ifade edildi.

Soruşturmalar ve Yargı Süreci

Dilekçede, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde bazı delegelere maddi menfaat sağlandığı, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı tekliflerinin yapıldığı ve yüzlerce kişinin yargılandığı hatırlatıldı. Mevcut yönetimin, 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. ve 21 Eylül 2025’teki 22. Olağanüstü Kurultayları ise açılan davayı konusuz bırakmak ve hukuka aykırı şekilde yönetimi korumak amacıyla düzenlediği öne sürüldü. Bu kurultayların yok hükmünde sayılması gerektiği dile getirildi.

Kurultay İradesi Gasbedildi İddiası

Delegeler, mevcut yönetimin muhaliflere yönelik yargısız infaz ve disiplin süreçleriyle parti içi demokrasiyi engellediğini, CHP’nin kurultay iradesinin “organize şekilde gasbedildiğini” belirterek bunun kamu düzenine aykırı olduğunu vurguladı. Bu durumun Türk Medeni Kanunu’na göre “mutlak butlan” sebebi sayılması gerektiği ifade edildi.

Tedbiren Görevden Uzaklaştırma Talebi

Dilekçede, yargı sürecinin devam etmesi nedeniyle kamu düzenini korumak amacıyla mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması talep edildi. Ayrıca önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin göreve iadeleri istendi.

Ekrem İmamoğlu ve Parti Kaynakları İddiası

Dilekçede, CHP yönetiminin parti olanaklarını kamu düzenini ihlal ederek kullanmaya çalıştığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işlenen suçların organizasyon lideri konumunda yer alan Ekrem İmamoğlu’nu içinde bulunduğu durumdan çıkarmaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddia edildi. Ayrıca mevcut yönetimin yargı mensuplarını ve hak arayan avukatları basın ve yayın yoluyla tehdit ettiği, kamu düzenini bozmayı hedeflediği ileri sürüldü.

39. Kurultay ve Yapılan Seçimlerin İptali Talebi

Dilekçede, 38. Olağan Kurultay’ın “mutlak butlanla” batıl olduğu, bu tarihten itibaren iptaline karar verilmesi, mevcut yönetim üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılması, 21. ve 22. Olağanüstü Kurultayların yok hükmünde sayılması ve 39. Olağan Kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi talep edildi.

CHP’deki bu hukuki süreç, partinin iç hesaplaşmalarının yanı sıra Türkiye siyasetinde önemli yankılar yaratacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yargılamanın sonuçları, partinin 2025-2026 dönemi içindeki yönetim ve kurultay sürecinin seyrini belirleyecek.