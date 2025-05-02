HIRSIZLARDAN KORKTU OJELİ TIRNAKLARLA İŞ YAPIYOR!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz aylarda evinde yaşadığı hırsızlık olayıyla gündeme gelmişti. Yeşilmen, evinde çalışan yardımcısı tarafından soyulduğunu açıklamış ve yaşadığı şoku uzun süre atlatamamıştı. Son olarak katıldığı bir etkinlikte konuşan Yeşilmen, hâlâ yeni bir yardımcı almadığını belirterek, “Kaldım tek başıma” sözleriyle isyan etti.

EVİNDEKİ HIRSIZLIK ŞOKUNU ATLATAMADI

Yardımcısı tarafından evinin soyulmasının ardından konuşan Yeliz Yeşilmen, güven sorunu yaşadığını ve bu nedenle hâlâ yeni bir yardımcı çalıştırmadığını dile getirdi. Ünlü isim, yaşadığı olayın etkilerini hâlâ hissettiğini vurgularken, ev işlerini kendisinin üstlenmek zorunda kaldığını söyledi.

“ALİ BEY OTURUR, BİZ HİZMET EDERİZ”

2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile evlenen ve 2021 yılında boşanan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından “Bastık ailece gaza…” notuyla barıştıklarını duyurmuştu. Yeniden bir araya gelen çift hakkında açıklamalarda bulunan Yeşilmen, “Ali Bey yardım ediyor mu sizce? Oturur, biz hizmet ederiz. Masada bardak duruyor, onu bile benden istiyor.” diyerek eşinin ev işlerine destek olmadığını ima etti.

“BU TIRNAKLARLA EV İŞİ YAPMAK KOLAY DEĞİL”

Güzelliğiyle dikkat çeken Yeşilmen, fiziksel görünümüne rağmen ev işleriyle birebir ilgilenmek zorunda kaldığını belirtti. “Bu tırnaklarla evde ne işler yapıyorum, olmuyor işte.” sözleriyle yaşadığı zorluğu dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Yeliz Yeşilmen’in açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, yaşadığı mağduriyete karşı Yeşilmen’e destek mesajları gönderdi. Ünlü isim, yeni bir yardımcı alıp almayacağı konusunda ise henüz net bir karar vermediğini belirtti.