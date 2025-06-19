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İPEK KIRAÇ VE DJ SEZER UYSAL’A CAROLINE KOÇ’TAN DİJİTAL ONAY

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İpek Kıraç ve DJ Sezer Uysal’ın Aşkına Caroline Koç’tan Dijital Onay

Türkiye’nin ünlü iş insanı İpek Kıraç, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu elektronik müzik sanatçısı DJ Sezer Uysal ile evlilik yolunda ilerliyor. Çiftin ilişkisi, Koç Ailesi’nden önemli bir destek aldı.

Caroline Koç’tan Sosyal Medyada Destek

Koç Holding’in önde gelen isimlerinden Caroline Koç, sosyal medya üzerinden DJ Sezer Uysal’ı takip etmeye başlayarak çiftin ilişkisine dijital onay verdi. Bu hareket, aile içinden gelen ilk destek olarak yorumlandı ve magazin gündeminde geniş yankı buldu.

İpek Kıraç ve DJ Sezer Uysal aşkına, Caroline Koç'tan dijital onay

DJ Sezer Uysal Kimdir?

Bursa doğumlu olan DJ Sezer Uysal, 17 yaşında başladığı elektronik müzik kariyerinde önemli başarılara imza attı. 2008’de kurduğu Dark Pleasure Records plak şirketi ile tanınan Uysal, “Singing in the Bathtub” adlı çalışmasıyla Beatport’ta üç ay boyunca en iyi Deep House parçası seçildi. Uluslararası arenada da tanınan DJ Sezer Uysal, Rusya, Finlandiya ve Hong Kong gibi ülkelerde sahne aldı.

Evlilik Planları ve Magazin Gündemi

İpek Kıraç ve DJ Sezer Uysal’ın 2025 Eylül ayında nikah masasına oturması bekleniyor. Çiftin sade bir törenle evlenmeyi planladığı konuşuluyor. Koç Ailesi’nin genç kuşak temsilcisi İpek Kıraç’ın özel hayatındaki bu gelişme, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ilgi görüyor.

İPEK KIRAÇ VE DJ SEZER UYSAL’A CAROLINE KOÇ’TAN DİJİTAL ONAY
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