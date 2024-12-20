FERDİ TAYFUR AMELİYAT SONRASI İLK KEZ KONUŞTU: “ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM”

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Ferdi Tayfur, rahatsızlanmasının ardından geçirdiği başarılı ameliyat sonrası sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Aralık 2024 tarihinde Muğla’nın Marmaris ilçesindeki evinde yüksek tansiyon şikayetiyle rahatsızlanan ünlü sanatçı, sağlık durumu nedeniyle yoğun bir tedavi sürecine alındı.

TAYFUR’UN HASTANEYE KALDIRILMASI VE TEDAVİ SÜRECİ

Ferdi Tayfur, rahatsızlanmasının ardından ilk olarak Marmaris’te bir özel hastaneye kaldırıldı. Ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Muğla’daki bir başka sağlık kuruluşuna sevk edilen sanatçı, 16 Aralık akşamı ambulans uçakla Antalya’da bir hastaneye nakledildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından Tayfur’un beynine stent takıldı ve kulak burun boğaz uzmanları tarafından sinüs ameliyatı gerçekleştirildi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Sanatçının ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Ameliyat sonrası ilk açıklamasını yapan Ferdi Tayfur, doktorlarına ve sevenlerine teşekkür ederek, “Sayenizde iyiyim, Allah razı olsun. Çok şükür iyiyim” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının tedavi süreci, doktorların gözetiminde bir süre daha devam edecek.

DOKTORUNDAN VE AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Tayfur’un doktoru Prof. Dr. Havva Asuman Yavuz, ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlandığını ve sanatçının durumunun stabil olduğunu belirtti. Sanatçının yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ferdi Tayfur’un ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Ferdi Tayfur’un sağlık durumu, hayranları ve sanat camiası tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada sanatçıya geçmiş olsun dilekleri yağarken, hayranları sanatçının en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarını eksik etmedi.

TÜRK MÜZİĞİNİN EFSANESİ

Ferdi Tayfur, Türk müziğinde bıraktığı iz ve unutulmaz eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Sanatçının yaşadığı bu sağlık sorunu, hayranlarını derinden etkiledi ancak başarılı ameliyat ve yapılan açıklamalar, herkesi rahatlatmış durumda.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr