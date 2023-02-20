Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Hakan ve Derya Balta çifti Hilal’e ‘umut’ oldu!

Hakan ve Derya Balta çifti Hilal’e ‘umut’ oldu!
3 views
20 Şubat 2023 - 10:07

Hatay’daki depremde beş kişilik ailesini kaybeden 10 yaşındaki Hilal adlı kız çocuğuna eski milli futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta sahip çıktı.

Ünlü çift, enkazdan 90 saat sonra sağ kolu ampute edilerek kurtulan Hilal’e maddi ve manevi destek olacaklarını açıkladı.

Derya Balta, İstanbul’daki hastanede tedavisi süren Hilal’i yalnız bırakmıyor.

 

Hakan ve Derya Balta çifti Hilal’e ‘umut’ oldu

 

DAYANIŞMA YAŞATIR

Sanat dünyasının ünlü isimleri felaketin yaralarını sarmak için canla başla çalışmaya devam ediyor… Bazıları afet bölgesinde depremzedelere yardım götürüp moral verirken bazıları da bağış kampanyalarıyla onların yeniden hayata tutunmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Yamaklık yaptım

Neslihan Yeldan, depremzedeler için Yemek hazırladı. Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde yapılan çalışmalara katılan ünlü oyuncu hazırladıkları kavanozlarla çektirdiği kareyi Instagram’ında şu notla paylaştı:

 

Hakan ve Derya Balta çifti Hilal’e ‘umut’ oldu

 

“Kadın şeflerimiz, 1 haftadır koca bir ekiple binlerce kavanoz tencere yemeği ve bebek mamasını pastörize edip vakumlayıp Deprem bölgesine gönderdiler. Sadece kendi evimin şefi olmama rağmen bu ekibe yamaklık yapmam, dahil olmam gerekiyordu. Yoksa nerede 30 kilo pırasa ayıklayıp, 100 derecede kapağı sıkılması gereken kavanozları hazır edecektim. Bir işin ucundan tutacağız, hep, hep!”

Siz hep gülün

“Samsak Döveci” şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan, deprezemdelere yardım götürmek için Kahramanmaraş’a gitti. Bölgedeki çocuklarla da bir araya gelen ünlü şarkıcı, onlarla birlikte şarkılar söyledi. Elif Buse Doğan depremzede çocuklarla çektiği selfie pozunu da “Siz hep gülün” notuyla Instagram hesabına yükledi.

 

Hakan ve Derya Balta çifti Hilal’e ‘umut’ oldu

 

Beraber hatırlayacağız yaşamayı

Kalben sosyal medya hesabında “Yara” adlı şarkısını depremzedeler için seslendirdi. Ünlü şarkıcı yayında takipçilerine şöyle seslendi: “Yara’nın sözlerini unuttuğum bir dönemden geçiyorum işte. Siz hatırlattınız. Öyle öyle beraber hatırlayacağız yaşamayı. Hatırlamak istediğimiz herkesi ve her şeyi yaşatmayı bir daha bir daha öğreneceğiz.”

 

Hakan ve Derya Balta çifti Hilal’e ‘umut’ oldu

 

Üç aileye yardım eli

Sevil Uyar, Hatay’daki 3 depremzede ailenin ihtiyacını karşıladı. Aileler için alışveriş yapan ünlü oyuncu, “Toplam 20 kişiye tek tek ihtiyaçlarını hazırlayıp gönderiyorum, erzakları alındı. Hatay’da sahada koşturan hiç tanımadığım arkadaşımızla iş birliği yapıyoruz. Yardımlarımız direkt ailelere ulaşıyor ve içim rahat ediyor” dedi.

 

Hakan ve Derya Balta çifti Hilal’e ‘umut’ oldu

 

Forma hediye etti

Türk futbolunun efsanevi isimlerinden Tanju Çolak, Adıyaman’da enkaz altında kalarak iki bacağını kaybeden Cihan Emir Parlak’ı ziyaret etti.
Parlak’ın kendisiyle tanışmak istediği videoyu gördükten tedavi olduğu Ankara’daki hastaneye giden Tanju Çolak, küçük çocuğa tüm takım oyuncularının imzası olan Galatasaray forması da hediye etti.

 

Hakan ve Derya Balta çifti Hilal’e ‘umut’ oldu

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Christian Atsu’nun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı! Havaalanında gözyaşları sel oldu… Yürek burkan detay…Christian Atsu’nun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı! Havaalanında gözyaşları sel oldu… Yürek burkan detay…
Onur Bulut transferinde kriz büyüyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor gerçekleri… ‘İmza geçersiz’ dediler, suç duyurusunda bulunacak…Onur Bulut transferinde kriz büyüyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor gerçekleri… ‘İmza geçersiz’ dediler, suç duyurusunda bulunacak…
Elazığ’da art arda 4’ten büyük depremlerElazığ’da art arda 4’ten büyük depremler
Kahramanmaraş sokaklarında sıkı denetimKahramanmaraş sokaklarında sıkı denetim
Elveda şehrim… Tahliye uçağında hüzünElveda şehrim… Tahliye uçağında hüzün
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye depremi dünyada manşet…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Christian Atsu’nun cenazesi ülkesi Gana’da resmi törenle karşılandı! Havaalanında gözyaşları sel oldu… Yürek burkan detay…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem felaketinde can kaybı 41 bin 20’ye yükseldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakan ve Derya Balta çifti Hilal’e ‘umut’ oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Onur Bulut transferinde kriz büyüyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kayserispor gerçekleri… ‘İmza geçersiz’ dediler, suç duyurusunda bulunacak…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gözyaşları Christian Atsu için!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elazığ’da art arda 4’ten büyük depremler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kahramanmaraş sokaklarında sıkı denetim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elveda şehrim… Tahliye uçağında hüzün
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Christian Atsu yardımseverliği ve cömertliği ile örnek bir insandı! ‘Bu dünyada başka Messi yok’ diyerek reddetti… | Arabaya binecek parası olmadığı için yürüyordu
SON DAKİKA HABERLERİ
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akyüz’den çarpıcı tespitler! ‘5 farklı fay parçası kırıldı’Şubat 15, 2023-10:04 am
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘afet’ kitapçığı: Yapılması gerekenler…Şubat 15, 2023-10:00 am
Tüm TV kanalları ortak yayında…Şubat 15, 2023-9:54 am
Çadır kentlerin acil ihtiyaçları ve sorunlarıŞubat 15, 2023-9:50 am
Depremzedelerin ortak bir sorusu var: Şimdi bize ne olacakŞubat 13, 2023-11:04 am
Oğuzhan Uğur ifade vermek için adliyeye geldiŞubat 13, 2023-11:00 am
Son açıklanan can kaybı 29 bin 605… Bölgelerimizden anlık bilgilerŞubat 13, 2023-10:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !