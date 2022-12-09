Fenomen Cansu Nur Çufalı bu sefer de eşini dövdü!

Sosyal medya fenomeni olan Cansu Nur Çufalı sorunlar yaşadığı kocası Yusuf Yosi Özlevi bir mekân çıkışı dövdü. Daha önce eşinin Yasmin Erbil ile birlikte olduğunu iddia eden fenomen, “Sen bana karışamazsın” diyerek boşanmak üzere olduğu eşine çantayla vurmaya başladı.

Eski manken ve sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı, geçen yıl evlendiği ünlü tekstilci Yusuf Yosi Özlevi’nin kendisini üç kadınla aldattığını iddia etmişti. Ardından bir televizyon programına katılan Çufalı, eşinin kendisini ünlü bir kadınla da aldattığını açıklamıştı.

Özlevi, eşinin iddiaları sonrası Aile Mahkemesi’ne başvurarak, eşine karşı 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşinin kendisine iftira attığını ve para koparmak için olmayan aldatma hikayelerini varmış gibi anlattığını ileri süren işadamı, eşinden 2 milyon lira tazminat ile çocuğun velayetini talep etti.

Cansu Nur Çufalı da Aile Mahkemesi’ne başvurarak, eşine karşı koruma kararı aldırdı.

Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre; Taraflar arasında çekişmeli olarak başlayan boşanma davası devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

11 Kasım gecesi Kuruçeşme’deki ünlü bir eğlence mekanına giden işadamı, karşısında eşi Cansu Nur’u gördü. Gecenin ilerleyen saatleri olduğu için eşinin yanına giden Özlevi, “Çocuğu her gece evde bırakıp geziyorsun. Burada ne işin var?” diyerek tepki gösterdi.

İddiaya göre genç kadın, kendisine tepki gösteren eşine “Sen bana karışamazsın” diyerek tepki gösterdi ve çantayı eline alarak, eşine vurmaya başladı. Taraflar arasındaki kavgayı mekan güvenliği engelledi.

YÜZÜNDE VE BURNUNDA YIRTIKLAR VAR

Eşi tarafından darp edilen işadamı Yusuf Yosi Özlevi’nin aldığı darbeler sonrası yüzü ile burnunda kanama ve yırtıklar oluştu.

Beşiktaş’taki özel bir hastaneye giderek ‘basit şekilde tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaraları var’ şeklinde rapor alan işadamı eşinden şikayetçi oldu.