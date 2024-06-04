Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçelileri coşturacak transfer çıkışı! “İsimleri görsen çıldırırsın”

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un yönetim kurulu listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Jose Mourinho transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, “Jose Mourinho ile üçüncü görüşmemizde, ‘Ben, Partizan’ı çalışıyorum’ dedi. Partizan, Şampiyonlar Ligi’nde muhtemel rakibimiz. Yani o kadar konsantre Fenerbahçe’ye.” dedi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç’un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, Mourinho transferinin perde arkalarını anlattı.
“BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ AMA BİZ BİTİRDİK”
“Mourinho fikri Branco’dan çıktı. Başkanımızla 2 ay önce paylaşmış bu ismi. Kesinlikle ilk görüşen kişi Mario Branco. Beşiktaş’ta devreye girdi ama biz devreye girip bitirdik.”
“AZİZ YILDIRIM ÇOK DAHA FAZLASINI VERMİŞ”
“Aziz Yıldırım seçim vaadi olarak agresif bir şekilde bizden daha çok para vermiş ama Mourinho bizi kabul etti.”
“MOURINHO OLAYI YALAN”
“Mourinho olayının hepsi yalan. Mourinho bizle görüştükten sonra telefonunu değiştirdi. 3 gün ulaşamadı kendisine. Hepsi yalan. Anlaşma falan yok ortada. Görüşmüşler sadece o kadar.”
“ALİ KOÇ İLE TARTIŞMAYA ÇIKSIN CANLI YAYINDA, HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİMİ SÖYLEYECEĞİM!”
“Aziz Yıldırım döneminde 600 Milyon € zarar uğradı kulüp! Aziz Yıldırım’ın alacağı yok! Paranı al git, 600 Milyon € batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap! Bir de üstüne devamlı posta koyuyor! O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Ona FETÖ’cü, buna Adnan’cı diyor… Bunları yapıp başkanlığa aday olabiliyorsan, bunlara cevap vereceksin! Keşke buraya otursa da 600 Milyon €’ya cevap verse! Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez! Konuşamaz! Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında, hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim!”
“BANA ADNAN OKTARCI DİYORSA NE DİYEYİM?”
“Fenerbahçe başkanı olarak başkalarını karalamak çok kötü. Fenerbahçe’nin gerçek problemi kendi içinde. Düşmanlar hep içimizde. Birbirimize bunları yapmamamız gerekiyor. Bana karşı suçlamalarda bulunmuş Aziz Yıldırım… Bana Adnan Oktarcı diyorsa ne diyeyim? Ben bu olayı daha önce açıkladım. 35 yıl önce görüşmüşüm kendisiyle. Görüştüğüm zamanda da iyi insan olmak için yapılan bir sohbet toplantısıydı. 34 senedir hiç görmediğim bir adamı bugün seçim malzemesi yapması komik.”
“BENZEMA TRANSFERİ…”
“Benzema listemizde yok ama listeyi görsen çıldırırsın. İnanılmaz iyi isimler var listede ve görüşmelere de başladık.”
“GALATASARAY MAÇINI İZLEMİŞ”
“Galatasaray maçını izlemiş ve çok beğenmiş. 10 kişi kalmamıza rağmen gösterdiğimiz tepki çok hoşuna gitmiş. Mourinho’nun hedefi Türkiye değil. Avrupa’da başarılı olmak.”
“KOŞA KOŞA GELDİM”
“Ben, Mario Branco, Mourinho ve Ahmet Ketenci olarak 4 kişiyiz. Seçimi kazanırsak futbolu bu 4 kişi yönetecek.”