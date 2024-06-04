Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçelileri coşturacak transfer çıkışı! “İsimleri görsen çıldırırsın”

“ALİ KOÇ İLE TARTIŞMAYA ÇIKSIN CANLI YAYINDA, HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİMİ SÖYLEYECEĞİM!”

“Aziz Yıldırım döneminde 600 Milyon € zarar uğradı kulüp! Aziz Yıldırım’ın alacağı yok! Paranı al git, 600 Milyon € batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap! Bir de üstüne devamlı posta koyuyor! O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Ona FETÖ’cü, buna Adnan’cı diyor… Bunları yapıp başkanlığa aday olabiliyorsan, bunlara cevap vereceksin! Keşke buraya otursa da 600 Milyon €’ya cevap verse! Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez! Konuşamaz! Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında, hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim!”