İstanbul Üniversitesi rektörü, kardeşini başdanışman yaptı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, aynı üniversitede öğretim üyesi olan kardeşi Prof. Dr. Haluk Zülfikar’ı rektör başdanışmanlığına atadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ağustos’ta 20 üniversiteye rektör atadı. Atamalar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ı İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne atamıştı. Zülfikar da üniversite içerisinde kendi kadrosunu oluşturmaya başladı.
Diken’den Mehmet Baran Kılıç’ın haberine göre; İstanbul Üniversitesi rektörü, bugün kardeşi Prof. Dr. Haluk Zülfikar’ı rektör başdanışmanlığına atadı.