FENERBAHÇE’DEN KRİTİK HAMLE!

Fenerbahçe Spor Kulübü, finansal yapısını güçlendirme ve borç ödeme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım attı. Sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu 12 milyon adet B Grubu payı yabancı bir kurumsal yatırımcıya sattığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bu satış işlemi Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin toplam sermayesinin yüzde 4,80’ine denk geliyor

SATIŞ FİYATI 46,10 TL OLARAK BELİRLENDİ

Söz konusu hisse satışında birim fiyatın 46,10 TL olduğu açıklandı. Yapılan bu işlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’deki pay oranı yüzde 62,27’ye geriledi.

Hisse satışından Fenerbahçe’nin kasasına yaklaşık 553,2 milyon TL girdiği öğrenildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen bu satış işleminin kulübün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde planlandığı ifade edildi.

Ayrıca, hisse satışından elde edilen gelirin, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması sürecinde kullanılacağı belirtildi.

Kulüp, şeffaflık ilkesine bağlı kalınarak yatırımcıların ve camianın bilgilendirilmeye devam edileceğini de vurguladı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com