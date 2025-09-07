  1. Haberler
  3. TÜRKİYE 0-6 İSPANYA: 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE AĞIR MAĞLUBİYET

TÜRKİYE 0-6 İSPANYA: 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE AĞIR MAĞLUBİYET

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçında Konya’da İspanya ile karşılaştı. İlk maçta Gürcistan karşısında aldığı galibiyetin ardından umutla sahaya çıkan Milliler, güçlü rakibi karşısında ağır bir yenilgi yaşayarak sahadan 0-6 mağlup ayrıldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

TÜRKİYE’NİN PERFORMANSI

Milliler, özellikle savunma hattında ciddi açıklar verirken orta saha bağlantılarında da rakibin baskısını kıramadı. Hücumda ise etkili pozisyon üretmekte zorlanan Türkiye, taraftarlarının desteğine rağmen oyunun kontrolünü eline alamadı.

GRUPTA SON DURUM

Bu sonuçla birlikte İspanya liderlik yarışında büyük bir avantaj sağladı. Türkiye ise ikinci maçında aldığı farklı yenilgiyle puan kaybı yaşadı. Gruptaki kalan maçlar, A Milli Takım için büyük önem taşıyor.

