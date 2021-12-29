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Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’
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29 Aralık 2021 - 13:12

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile aşk yaşayan İmge, sosyal medya hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’ - Sayfa 1

12 yaşındayken Vakıfbank Spor Kulübü’nde voleybol kariyerine başlayan Ebrar Karakurt, iki sene üst üste Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’ - Sayfa 2

‘En İyi Smaçör’ ödülünün sahibi olan Karakurt, geçtiğimiz mayıs ayında İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara’ya transfer olmuştu.

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’ - Sayfa 3

Cinsel tercihi nedeniyle bir dönem tartışmaların odağında yer alan ünlü voleybolcu, kendisine gelen destek mesajları nedeniyle, sevgilisi İmge ile olan ilişkisini göz önünde yaşama kararı almıştı.

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’ - Sayfa 4

Şimdilerde Igor Gorgonzola Novara’da forma terleten ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen İmge, Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı.

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’ - Sayfa 5

Sosyal medya kullanıcıları, İmge’nin paylaşımına ”Eriyorum ulan!””Yakın gözlüğü ile baktım, müthiş detaylar var””Tanrı kadını yarattı” ve ”Çüş bu nasıl bir güzellik” gibi yorumlar yaptı.

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’ - Sayfa 6

İşte yorumların adeta yağmur gibi yağdığı o kare…

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’ - Sayfa 7

Ebrar Karakurt ve sevgilisi İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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İşte o karelerden bazıları…

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’ - Sayfa 13

Ebrar Karakurt’un sevgilisi İmge’nin derin dekolteli seksi pozu olay oldu! ‘Eriyorum ulan…’ - Sayfa 20

 

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