FENERBAHÇE’DE YENİ KRİZ: AZİZ YILDIRIM’DAN SERT AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamalarla sarı-lacivertli camiada yeni bir krizin kapıda olduğunu söyledi. Yıldırım, kulübün son dönemde yaşadığı sorunların ve gelecek döneme dair belirsizliklerin Fenerbahçe’yi zora sokabileceğine dikkat çekti. “Fenerbahçe’yi çok kötü günler bekliyor. Kimse bunun farkında değil,” diyen Yıldırım, yönetim değişikliklerinde yaşanacak kaosun ve taraftar desteğinin azalmasının kulübü daha da sıkıntıya sokacağını vurguladı.

Aziz Yıldırım, bir yemekte yaşadığı olayı anlatarak, Fenerbahçe’nin taraftar kitlesindeki zayıflamaya da işaret etti. Yıldırım, Tamer Yelkovan’ın küçük kızının sınıfında sadece iki Fenerbahçeli ve çoğunluğun Galatasaraylı olduğunu belirterek, genç nesil arasında Fenerbahçe sevgisinin azaldığını söyledi. Yıldırım, “Bu tablo, Fenerbahçe için ciddi bir uyarı. Taraftar sayısı azalıyor ve gençler başka takımlara yöneliyor,” dedi.

Yıldırım ayrıca, kulüp yönetimindeki geleceğe dair soru işaretlerini de dile getirdi. “Benim burada olmam ya da olmamam ayrı bir konu. Ali Koç veya şu anki başkan, görevden ayrıldığı anda ne olacak? Kim yönetimi devralacak? Yönetimde bir boşluk yaşanırsa, kulüp daha da zor duruma düşebilir. Bu yüzden herkes sorumluluğunu bilmeli ve Fenerbahçe’ye sahip çıkmalı,” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de yaklaşan olağanüstü seçim öncesi bu açıklamalar, camiada büyük bir tartışma başlattı. Hem yönetim hem de taraftarlar, kulübün geleceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Özellikle son yıllarda sportif başarıların azalması ve taraftar desteğinde yaşanan düşüş, Fenerbahçe’de yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor. Aziz Yıldırım’ın uyarıları, yönetim ve taraftar arasında daha güçlü bir birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.