Yatırımcısını Sevindiren Tek Spor Hissesi: Fenerbahçe

Borsa İstanbul’da yılın ilk yarısında spor endeksi yüzde 27,5 değer kaybederken, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında 2024 yılının ilk yarısında sadece Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yatırımcısına kazandırdı. Yılın ilk 6 ayında spor endeksi yüzde 27,5 azalış kaydederken, Fenerbahçe hisseleri yüzde 13,8 oranında artış gösterdi.

Söz konusu dönemde Galatasaray Sportif AŞ yüzde 18,4, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 43,1, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ ise yüzde 48 oranında değer kaybına uğradı.

Haziran ayında Beşiktaş yüzde 13,8 artışla yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olurken, onu yüzde 13 artışla Fenerbahçe ve yüzde 8,4 yükselişle Galatasaray izledi. Trabzonspor hisseleri ise bu ayda yüzde 30,6 oranında gerileyerek en fazla değer kaybeden spor şirketi oldu.

Yılın ilk yarısında spor şirketlerinin toplam piyasa değeri 19,5 milyar liraya gerilerken, 2023 yıl sonuna kıyasla bu tutar 24,7 milyar liraydı. Kulüplerin zarar bilançosu da dikkat çekti; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un toplam zararı 2024-25 sezonunun ilk 9 ayında yaklaşık 5,6 milyar lirayı buldu.

Haziran sonu itibarıyla Fenerbahçe, 14 milyar 470 milyon liralık piyasa değeriyle en yüksek piyasa değerine sahip spor şirketi olurken, Galatasaray 3 milyar 819 milyon lira ile ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş 778 milyon lira, Trabzonspor ise 428 milyon lira piyasa değeriyle sıralamada yer aldı.