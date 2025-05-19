DÜNYANIN EN İYİ TARAFTAR GRUPLARI AÇIKLANDI! SÜPER LİG’DEN İKİ DEV LİSTEDE

Futbolun ruhunu yaşatan, statları doldurup takımlarına koşulsuz destek veren taraftarlar bir kez daha değerlendirildi. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan İngiliz merkezli GiveMeSport platformu, dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu açıkladı. Liste, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Hazırlanan özel sıralamada Süper Lig’den iki takım da yer buldu. Türkiye’yi temsil eden kulüpler Galatasaray ve Fenerbahçe, büyük taraftar kitleleri ve coşkulu atmosferleriyle öne çıktı.

Listenin ilk sırasında Polonya’nın köklü takımlarından Legia Varşova yer alırken, onu Hajduk Split ve Dinamo Zagreb takip etti. Türkiye temsilcilerinden Galatasaray 4. sırada, Fenerbahçe ise 10. sırada kendisine yer buldu. Her iki takımın da özellikle derbi maçlarındaki atmosferi ve koreografileriyle dünya basınında sık sık yer bulduğu biliniyor.

İşte GiveMeSport’un hazırladığı liste:

Legia Varşova Hajduk Split Dinamo Zagreb Galatasaray AC Milan Sparta Prag Marsilya River Plate Kızılyıldız Fenerbahçe

Futbolun yalnızca sahada değil, tribünlerde de kazanıldığını bir kez daha gösteren bu liste, taraftarların futbolun kalbindeki yerini kanıtladı. Sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli taraftarlar ise bu başarının gururunu sosyal medyada büyük coşkuyla paylaştı.