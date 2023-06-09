Fenerbahçe’de Enner Valencia dönemi sona erdi

Süper Lig’i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe’de Enner Valencia, gol kralı oldu. Sözleşmesi biten yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.
Internacional ile anlaşmaya vardı
Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı son anda bir pürüz çıkmaması durumunda yeni sezon Fenerbahçe’de olmayacak.
Gol kralı oldu
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasını 47 maçta terletti. Ekvadorlu yıldız bu karşılaşmalarda 33 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan Valencia, Süper Lig’de gol kralı oldu.