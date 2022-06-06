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Metin Akpınar’dan Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez

Metin Akpınar’dan Erdoğan yorumu: Seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez
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06 Haziran 2022 - 11:00

Sanatçı Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan için, “Seçime giderken eğer yapılan araştırmalarda seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez diye düşünüyorum” dedi.

Geçen yıl izleyiciyle buluşan “İyi ki yapmışım” adlı belgeselinden sonra “Sahneye Adanmış Bir Ömür: Metin Akpınar” başlıklı biyografiyle yeniden gündeme gelen sanatçı Metin Akpınar, Cumhuriyet’te yer alan röportajında gündeme dair de yorumlarda bulundu.

2023 yılında yapılacak seçimlere dair konuşan Akpınar, “Muhalefet çok büyük hata yapmazsa, siyasi tarihe baktığımızda ekonomik sıkıntılar iktidarlar için çok hoş değildir” dedi. Ancak 6’lı masanın son zamanlarda yetersiz kaldığını dile getiren Akpınar, “Çok güzel toplandılar, yuvarlak masa, herkes eşit falan, sadece işte güçlendirilmiş parlamenter sistemde birliktelik olduğu anlaşıldı. Ama dış politikayı ne yapacaksınız, ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz, tarımı nasıl canlandıracaksınız… Sihirli çubukla dokunmuş gibi düzelmez ki bunlar. Çok ciddi plan program yapılması lazım” diye konuştu.

Akpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin de şöyle konuştu:

“Sayın Cumhurbaşkanı da iyi bir pragmatist, iyi bir zamanlamacı kendine göre duruma göre kendinden ödün verebiliyor, çabuk değişebiliyor, dönebiliyor(.) Burada da seçime giderken eğer yapılan araştırmalarda seçilemeyeceğini görürse seçime gitmez diye düşünüyorum.”

“Tamamen iptal etme hakkı yok ama altı ay erteleme hakkı var Cumhurbaşkanı olarak ama ondan sonra da meclisin bu altı ayları uzatma hakkı var. Meclis’te de çoğunluğu olduğu için isterse bunu yapabilir. Çünkü bu yüksek enflasyonun dönüşü pek kolay değil. Üretmezsen pahalılık kaçınılmaz, bolluk olacak, talep karşılanacak, artısı olacak ki rekabetle fiyat düşecek. En basit iktisat kuralı. Ama siyasi otorite kendi ideolojisini yerleştirmek için tarımı harcadı, sanayiyi harcadı, gelişimi harcadı(.) O yüzden bu hale geldik. Yazıktır ya…”

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