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Yavaş’tan Ankara’yı vuran selle ilgili açıklama: Yıllarca ihmal edilmiş bölgeler var!

Yavaş’tan Ankara’yı vuran selle ilgili açıklama: Yıllarca ihmal edilmiş bölgeler var!
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21 Haziran 2022 - 15:27

Ankara’da hayatı günlerce felç eden sel felaketi hakkında değerlendirmelerde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, başkentte 5 günde, bir yılda düşen ortalama yağış miktarının yarısı kadar yağış aldıklarını belirtti. Yavaş, “Ankara’da temiz su temini ve altyapı için yıllarca ihmal edilmiş bölgelerimiz vardı. Kentte çok pahalıya su satılıyor, bu satıştan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu” ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye binasındaki konferans salonunda Ankara’da yaşanan sel felaketiyle ilgili ‘Ankara Afet Bilgilendirme Raporu’nu açıkladı. Yavaş, yağışın boyutu ve hızının değiştiğini belirterek, şunları söyledi;

“Haziran aylarında her zaman yağış olurdu ancak artık iklim değişikliğinin ve çarpık kentleşmenin de etkisiyle yağışın boyutu, hızı ve etkisi değişir oldu. Kentimizde maalesef son dönemde şehir selleri meydana geliyor. Bazı ilçelerde damla bile düşmezken bazı ilçelerde taş üstünde taş kalmıyor. Yağışın üst üste gelmesi sonucu ise toprağın doyma oranı artıyor ve her takip eden yağış, takip ettiği yağıştan daha tehlikeli bir durum oluşturuyor. İşte iklim değişikliği ve çarpık kentleşme ortamında, Ankara’da temiz su temini ve altyapı için yıllarca ihmal edilmiş bölgelerimiz vardı.

“ALTYAPI YATIRIMLARI SÜREKLİ ÖTELENDİ”
Kentte çok pahalıya su satılıyor, bu satıştan elde edilen gelirler çılgın projelere aktarılıyordu. 2005–2018 yılları arasında suyun metreküp fiyatı ortalama 1,6 dolardı; yani bugünün parasıyla tonu 28 liraya su satıldı. Bir kez daha vurguluyorum. Bugünün parasıyla suyun tonu 28 liraydı. Bu yüksek tutardaki parayla da helikopterler alındı; atıl havuzlar ve otopark sistemleri kurup uçuş okulları açıldı. ASKİ’nin milyarlarca lirası Fen İşleri’nin yatırımlarına aktarılırken, kendi yapması gereken altyapı yatırımları sürekli ötelendi. Biz ise bugünkü koşullarda 0,7 dolara temiz suyu vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.

“KÖKLÜ ÇÖZÜM İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ”
Yavaş, bir yılda düşen ortalama yağış miktarının yarısı kadar 5 günde yağış aldıklarını belirterek, şöyle devam etti; “Buna rağmen, altyapı yatırımı yaptığımız 102 bölgenin neredeyse tamamında sorun yaşamadık. Yeni yapılan hiçbir altgeçitte su taşkını gerçekleşmedi. Bu durum bize, at yarıştırır gibi 70-80 günde köprülü kavşak yapmanın aslında ne kadar yanlış olduğunu da gösterdi. Balık adamların arama yaptığı köprüler yerine uygar toplumlardaki gibi altyapısı ve sanat yapılarıyla örnek olan köprü çalışmalarına imza attık. Sorun yaşanan bölgelerde ise belediye ekiplerimiz hem anlık müdahalelerde bulunarak vatandaşlarımızın yanında oldu hem de bu bölgeler derhal yatırım programı kapsamına alınarak köklü çözüm için harekete geçildi.

“LAĞIM VE ASBESTLİ BORULAR KALMAYANA KADAR ÇALIŞACAĞIZ”
Diğer devlet kurumlarıyla da iş birliği içerisinde hareket edildi ve görev alanlarında destek verildi. Cumhuriyetin başkentinde açıktan akan lağım ve asbestli borular kalmayana kadar çalışacağız. Herkes kesintisiz ve sağlıklı suya kavuşsun diye projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

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