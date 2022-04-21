Flaş: Kılıçdaroğlu’nun Elektriği Kesildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada faturasını ödemediği için elektriğinin kesildiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşından sonra yapılan fahiş elektrik zamlarına tepki olarak elektrik faturasını ödemeyeceğini duyurmuştu. Şubat ayında yaptığı açıklamada, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, bugün elektriklerinin kesildiğini söyledi.

“Az önce eşimden haber geldi” diyen Kılıçdaroğlu, “Bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

ÜÇ YILDA YÜZDE 400’Ü AŞTI

“Sevgili halkım, eşimden az önce bir haber geldi. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu. Milletimiz çok zor günlerden geçiyor. Hanelerin belini büktüler. Enerjiye yaptıkları zamlar üç yılda yüzde 400’ü aştı. Tam yüzde 400. Geri çekin zamları dedim çekmediler.

Oysa enerji temel bir insan hakkıdır, ekmek gibidir, su gibidir, hava gibidir. Hakkındır elektrik ey halkım. Şimdi gelelim can alıcı soruya: 2021’de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz… 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu… 4 milyon. Kişi değil abone… Dile kolay. Kaç kişi demek. Bunun hesabını varın siz yapın. Çektiğimiz, size çektirilen çileye bakın Allah aşkına. Et ve Süt Kurumu’na yatağa aç giren çocuklarımız için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız, hem aç hem ışıksız giriyor yataklarına.

KAVGADA YERİMİZ BELLİ OLSUN İSTEDİM

Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim. Ödeyemeyeceğimden değil. Ödeyebilirim. Ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim. Bundan sonraki süreci konuşmak üzere tüm halkımızı akşam 21.00 sularında ekranları başına davet ediyorum”

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” demişti.