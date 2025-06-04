OKAN BURUK’TAN VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN SPORTS’a verdiği röportajda, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında, takımın yıldızı Victor Osimhen hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Buruk, Osimhen’in takımda kalma ihtimalini yüksek gördüğünü belirterek, “Osimhen önemli bir oyuncu. Pozitif olması ve burayı sevmesi çok değerli. Son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı, gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. Ben %51 kalır olarak görüyorum” dedi.

Osimhen İçin Pozitif İpuçları

Buruk, Osimhen’in Galatasaray’da kalmasının olası olduğuna dair olumlu açıklamalarda bulunarak, “Osimhen, takımda kalmayı arzuluyor ve burayı seviyor” ifadelerini kullandı.

Takviye İhtiyacı ve Transfer Planları

Galatasaray’ın transfer planları hakkında da konuşan Buruk, takımda yapılması gereken takviyelere dikkat çekti. “Forvet arkası, santrfor, stoper ve bek takviyesi yapmamız gerekiyor” diyen Buruk, transfer çalışmalarına işaret etti.

Milli Takım Hayali

Buruk, geleceğe dair hayallerini de paylaştı: “İleride A Milli Takım hayalim var. Dünya Şampiyonası’na gitmek, oraya bir takımı götürmek çok isterim. Milli takımda oynadım ve o heyecanı yaşadım. Yardımcı hocalık da yaptım, orayı yeniden yaşamak isterim” dedi.

Montella hakkında da olumlu sözler söyleyen Buruk, “Montella çok iyi gidiyor ve Dünya Kupası’na gitme umudum yüksek. Ona da destek olmak gerekiyor,” şeklinde konuştu.