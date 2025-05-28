FENERBAHÇE BEKO AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague finalinde Fransız temsilcisi Monaco’yu mağlup ederek Avrupa’nın en büyüğü oldu. Sarı-lacivertli ekip, 8 yıl aranın ardından yeniden şampiyonluk kupasını müzesine götürerek kulüp tarihindeki ikinci EuroLeague zaferini yaşadı. Zafer, İstanbul’da binlerce taraftarla birlikte Bağdat Caddesi’nde büyük bir coşkuyla kutlandı.

ÜLKER SALONU’NDAN BAĞDAT CADDESİ’NE UZANAN ZAFER YOLCULUĞU

Kutlamalar, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda başladı. Takım, kupayla basın toplantıları ve fotoğraf çekimlerinin ardından üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi’ne hareket etti. İstanbul’un en simgesel caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi, sarı-lacivert renklere büründü. Binlerce taraftar, şampiyonluk otobüsünü meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla karşıladı.

JASIKEVICIUS: “FENERBAHÇE BENİM BİR PARÇAM”

Fenerbahçe Beko’nun Litvanyalı başantrenörü Saras Jasikevicius, zafer sonrası yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Bu takım artık benim büyük bir parçam. Ocak ayında oynadığımız Efes maçı bizim kırılma noktamız oldu. O günden sonra takımın ritmini yakaladık. Bu başarı hepimizin eseri” ifadelerini kullandı.

HAYES DAVIS’TEN TARAFTARA ÇAĞRI: “KANALIMA ABONE OLUN”

Turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Nigel Hayes Davis, şampiyonluk heyecanını dijital platforma taşıdı. “YouTube kanalımda tüm bu anları paylaştım, herkesin abone olmasını bekliyorum” diyen Davis, hem sahadaki performansıyla hem de taraftarla etkileşimiyle dikkat çekti.

MELİH MAHMUTOĞLU: “BU KUPA ÜLKEMİZİN”

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise, “Bu benim için tarif edilemez bir gurur. Fenerbahçe formasıyla ikinci kez bu kupayı kazanmak çok büyük bir mutluluk. Tüm camiaya armağan olsun” sözleriyle duygularını paylaştı.

DEVON HALL: “TARAFTARLA KAZANDIK”

Fenerbahçe’nin önemli isimlerinden Devon Hall, taraftar desteğine vurgu yaparak, “Sezon boyunca bizim arkamızda oldular. Final Four’da her yerde sarı-lacivert formalar vardı. Şimdi bu kupayı hep birlikte kutluyoruz” dedi.