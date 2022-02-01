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Fazıl Say’dan Erdoğan’ın Doktorları Hedef Alan Sözlerine Sert Tepki

Fazıl Say’dan Erdoğan’ın Doktorları Hedef Alan Sözlerine Sert Tepki
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10 Mart 2022 - 15:34

Fazıl Say’dan Erdoğan’ın Doktorları Hedef Alan Sözlerine Sert Tepki

Piyanist Fazıl Say, Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepki göstererek “Doktorların iyi çalışabilmeleri ve gitmemelerini sağlayan iyi bir sistem hemen bugün gerekiyor” dedi.

Fazıl Say'dan Erdoğan'ın Doktorları Hedef Alan Sözlerine Sert Tepki

 

 

Piyanist Fazıl Say, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devlet hastanelerinden ayrılan hekimlere yönelik “Varsın, gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepki gösterdi.

Say, sosyal medya hesabından doktorların iyi çalışabilmeleri ve gitmemelerini sağlayan iyi bir sistem gerektiğini söyledi.

Hekimlere destek veren Fazıl Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Biz doktorlarımıza muhtacız dostlar. Onlara şükran borçluyuz. Bir ülkenin doktorlarını, sağlık çalışanlarını, çözümsüzlüğe ve çaresizliğe sürüklemek, toplum için büyük bir trajedi. Büyük endişe. Gitmemelerini, iyi çalışabilmelerini sağlayan, iyi bir sistem hemen bugün gerekiyor.”

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, geçen gün yaptığı açıklamada, yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle yurt dışına giden veya özel sektöre geçmek zorunda kalan hekimler için “Varsın, gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz. Gerekirse yurt dışından dönmek isteyenleri süratle dahil eder ülkemizi istihdam ederiz” diye konuşmuştu.

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