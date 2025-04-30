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MUĞLA’DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Muğla, 30 Nisan sabahına art arda iki depremle uyandı. Sabah saatlerinde Marmaris merkezli 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından, bu kez Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı. Kısa aralıklarla meydana gelen depremler, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

İLK SARSINTI MARMARİS’TE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.39’da Muğla’nın Marmaris ilçesi merkezli 3,8 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Depremin yerin 9,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

2 SAAT SONRA DATÇA’DA 4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

İlk depremin ardından saat 08.36’da bu kez Datça açıklarında meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişeyi artırdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan deprem haberleri sonrası birçok vatandaş evlerinden dışarı çıktı.

DEPREMLER PANİĞE YOL AÇTI

Sarsıntıların ardından can ya da mal kaybı bildirilmezken, Muğla genelinde halkın büyük bölümünün sabah saatlerinde sokaklara döküldüğü gözlemlendi. AFAD ve yerel yetkililer bölgede olası artçı sarsıntılar konusunda halkı uyardı.

MUĞLA’DA PEŞ PEŞE DEPREMLER
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