100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı

İm Kinsky, tablonun 1960’lı yıllarda göndericinin yasal bir selefi tarafından satın alındığını ve birbirini izleyen üç miras yoluyla şimdiki sahibine geçtiğini belirterek, tablonun 1926 yılında yalnızca bir kez sergilendiğini ve o tarihten bu yana kamuya açık bir yerde sergilenmediğini belirtti.