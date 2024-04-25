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100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı

100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Nisan 2024 - 10:07
Yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu bilinen Gustav Klimt’e ait “Bayan Lieser’in Portresi” adlı tablo 32 milyon dolara müşteri buldu. Alıcının kimliği açıklanmadı.
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100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı 1

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yer alan ve yaklaşık 100 yıldır kayıp olduğu düşünülen Avusturyalı modernist sanatçı Gustav Klimt’e ait eser “Bayan Lieser’in Portresi”, Viyana’da bulunan im Kinsky Müzayede Evi’nde açık artırmayla satışa çıkarıldı.

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100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı 2

Satışa çıkarılan Tablo, 32 ila 53 milyon dolar fiyat biçilmesinden sonra 32 milyon dolara müşteri buldu. Alıcının kimliği ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

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100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı 3

Avusturyalı Modernist Sanatço Gustav Klimt, satışa çıkarılan tablosunu 1917 yılında ölümünden bir yıl önce yapmaya başladığı ifade edildi.

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100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı 4

Portrenin, çizildiği dönemde Viyana sosyetesinde yüksek statüye sahip olan ailenin kızlarından birine ait olduğu öne sürülüyor.

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100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı 5

İm Kinsky, tablonun 1960’lı yıllarda göndericinin yasal bir selefi tarafından satın alındığını ve birbirini izleyen üç miras yoluyla şimdiki sahibine geçtiğini belirterek, tablonun 1926 yılında yalnızca bir kez sergilendiğini ve o tarihten bu yana kamuya açık bir yerde sergilenmediğini belirtti.

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100 yıldır kayıp olan portre 32 milyon dolara satıldı 6
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