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Fatma Girik’in bakıcısı sessizliğini bozdu! ‘Benim yüzümden ölmüş olabilir…’

Fatma Girik’in bakıcısı sessizliğini bozdu! ‘Benim yüzümden ölmüş olabilir…’
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04 Şubat 2022 - 16:25

Fatma Girik’in bakıcısı sessizliğini bozdu! ‘Benim yüzümden ölmüş olabilir…’

Fatma Girik’in bakıcısı Gozel Yazyyeva, yeğen Ahu Turanlı Aşkar’ın kendisine PCR testi yaptırmadığını ve koronavirüsü Fatma Girik’e bulaştırmış olabileceğini öne sürdü.

Fatma Girik’in bakıcısı sessizliğini bozdu! ‘Benim yüzümden ölmüş olabilir…’

İstanbul’da tedavi gördüğü özel hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren usta sanatçı Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, yeğeni Ahu Turan Aşkar ile hastane hakkında “ihmal” ve “taksirle ölüme neden olma” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Günay Girik’in avukatı Akın Centilmen, “Ayın 16’sında Fatma Hanım, hastanede yatarken Türkmenistan uyruklu bakıcısı, Girik’in yeğeni Ahu Turan Aşkar’a kendini iyi hissetmediğini ve test yaptırmak istediğini söylüyor. Test ücretinin 1000 lira gibi bir tutar olduğunu söyleyen bakıcının beyanına göre, Aşkar, parayı çok buluyor ve teste gerek olmadığını söylüyor. Daha sonra Fatma Hanım’da semptomlar çıkıyor, fenalaşınca yoğun bakıma alıyorlar ve bakıcıya test yapılıyor. Testin sonucu pozitif çıkıyor. Duyduğumuza göre Ahu Hanım aşı karşıtıymış. Daha sonra bakıcı, her şeyi Günay Bey’e anlatıyor. Biz de olayda hem hastanenin hem de Ahu Hanım’ın ihmali olduğu gerekçesiyle bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı taksirle ölüme neden olma suçundan Bodrum Sulh Ceza Hakimliği’ne suç duyurusunda bulunduk” diye konuşmuştu.

BAKICISI İLK KEZ KONUŞTU, AHU TURANLI’YI SUÇLADI

İddialar sürerken; Girik’in bakıcısı Gozel Yazyyeva konuya ilişkin ilk kez konuştu. MagazinBurada’nın YouTube kanalına konuşan Yazyyeva, Fatma Girik’e bile bile koronavirüs bulaştırıldığını iddia etti, yeğeni Ahu Turanlı’yı suçladı. “Fatma Girik benim annem, ablam gibiydi” deyip hıçkırıklara boğulan Yazyyeva, Turanlı’nın Fatma Girik’in ölümünde büyük ihmali olduğunu, Koronavirüs olduğu halde sanatçıya bakmak zorunda olduğu için virüs bulaştırmış olabileceğini iddia etti.

“AHU TURANLI TEST YAPILMASINA İZİN VERMEDİ” İDDİASI

Türkmen bakıcı, hastane yetkililerinin yanına indiklerini, test ücretinin 1000 lira olduğunu duyan Ahu Turanlı’nın yaptırmak istemediğini, ‘Soğuk algınlığıdır geçer’ diyerek kendisine eve gitmesi yönünde izin de vermediğini iddia etti.

Durumu ağırlaşınca başka bir yerde kendisine test yaptırdığını söyleyen bakıcı, testinin pozitif çıktığını, koronavirüs olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

“FATMA ABLAM BENİM YÜZÜMDEN ÖLMÜŞ OLABİLİR” DİYEREK AĞLADI

Gözyaşlarına hakim olamayan bakıcı, koronavirüs olduğu halde, Fatma Girik ile yakın temasta olarak bakımını sürdürdüğünü, durumu stabil olan Fatma Girik’in herhangi bir rahatsızlığı olmadığını, ölümüne neden olan koronavirüsü kendisinin bulaştırmış olabileceğini söyleyerek kendini suçladı.

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