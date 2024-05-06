Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Diyanet kurban kesim bedelini açıkladı

Diyanet kurban kesim bedelini açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
0 views
06 Mayıs 2024 - 16:02
Diyanet 2024 yılı kurban kesim bedellerini duyurdu. Diyanet kurban kesim bedelini yurt içi için 11 bin 750 TL, yurt dışı için ise 4 bin 750 TL olduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı için vekalet yoluyla gerçekleştirilecek kurban kesim bedellerini duyurdu.

Yurt içi için belirlenen bedel 11 bin 750 Türk Lirası (TL) olarak açıklanırken, yurt dışı için ise 4 bin 750 TL olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, bu yılki bedellerin geçen yıllara kıyasla artış gösterdiğini belirtti.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZAYABİLİR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2024 yılı dini takvime göre, Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Arefe günü olan 15 Haziran Cumartesi günü de dahil olmak üzere, bayram tatili süresinin hükümetin alacağı kararla birlikte 9 güne çıkması bekleniyor.

kucukbas-kurbanlik-tavsiyesi-hjvp.jpg

2024 YILI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ YAYIMLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılına ait dini günler takvimini de kamuoyu ile paylaştı. Takvime göre, yıl boyunca idrak edilecek önemli günler şu şekilde sıralanıyor:

Regaib Kandili 11 Ocak,

Üç Ayların Başlangıcı 12 Ocak,

Mirac Kandili 6 Şubat,

Berat Kandili 24 Şubat,

Ramazan’ın Başlangıcı 11 Mart,

Kadir Gecesi 5 Nisan,

Ramazan Bayramı 10-12 Nisan, ve

Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak.

Hicri Yılbaşı 7 Temmuz,

Aşure Günü 16 Temmuz ve

Mevlid Kandili ise 14 Eylül’de idrak edilecek.

kurban-bajram.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Küçükkaya, 1 milyon liralık maaş iddiasına cevap verdiİsmail Küçükkaya, 1 milyon liralık maaş iddiasına cevap verdi
Fenerbahçe’nin Süper Lig maçı ertelendiFenerbahçe’nin Süper Lig maçı ertelendi
Ricardo Quaresma İstanbul’daRicardo Quaresma İstanbul’da
Bu nasıl bir sapıklık! 5 yabancı cansız mankene tecavüz etti… Olay Türkiye’de yaşandıBu nasıl bir sapıklık! 5 yabancı cansız mankene tecavüz etti… Olay Türkiye’de yaşandı
Haluk Levent duyurdu! Tüm masraflar Hasan Can Kaya’danHaluk Levent duyurdu! Tüm masraflar Hasan Can Kaya’dan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kocaeli’de ‘grup seks skandalı’ iddiası! Fabrikadan açıklama geldi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’de toplu istifa depremi! Koray Aydın etkisi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tehditler sonrası Putin emri verdi! Ordu, nükleer silah kullanacak, hazırlıklar başladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İsmail Küçükkaya, 1 milyon liralık maaş iddiasına cevap verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’nin Süper Lig maçı ertelendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ricardo Quaresma İstanbul’da
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Diyanet kurban kesim bedelini açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bu nasıl bir sapıklık! 5 yabancı cansız mankene tecavüz etti… Olay Türkiye’de yaşandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent duyurdu! Tüm masraflar Hasan Can Kaya’dan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ZEHİRLENME VAKASI
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe’nin Süper Lig maçı ertelendiMayıs 6, 2024-4:06 pm
Ricardo Quaresma İstanbul’daMayıs 6, 2024-4:04 pm
H.K.G. davası, bugün yeniden görülecek!Mayıs 6, 2024-9:36 am
Vatandaş borç batağında: Katlanarak artıyor!Mayıs 6, 2024-9:36 am
50 büyükbaşı olana 60 milyon lira kredi!Mayıs 6, 2024-9:34 am
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı!Mayıs 6, 2024-9:33 am
Mansur Yavaş mal varlığını belediye binasına astıMayıs 4, 2024-3:20 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !