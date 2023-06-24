Asgari ücret cebe girmeden bin lira eridi!

Yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret 20 Haziran’da açıklandı. Net 11 bin 402 TL olan asgari ücret ilk açıklandığında 482 dolara denk geliyordu. Seçim öncesi verilen söz ile açıklanan rakam arasında 18 dolar fark vardı. Önceki gün başlayan yeni ekonomi politikaları ile Merkez Bankası’nın faizi yüzde 8.5’ten 15’e çıkarması ve ardından hızla yükselen dolar asgari ücreti de etkiledi. Dün öğleden sonra dolar rekor kırarak 25.95 seviyesine çıktı. Asgari ücretin dolar olarak karşılığı 440 dolara indi.