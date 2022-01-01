TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye’nin nüfusu belli oldu

TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye’nin nüfusu belli oldu TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 12,7 OLDU

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI %93,2 OLDU

Türkiye’de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7’den %6,8’e düştü.

İSTANBUL’UN NÜFUSU 15 MİLYON 840 BİN 900 KİŞİ OLDU

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL 83 BİN 465 KİŞİ İLE TUNCELİ

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli’yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.