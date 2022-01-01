Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye’nin nüfusu belli oldu

TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye’nin nüfusu belli oldu
1 views
04 Şubat 2022 - 16:22

TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye’nin nüfusu belli oldu

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye’nin nüfusu belli oldu

Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1’ini erkekler, %49,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 12,7 OLDU

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7’sini erkekler, %50,3’ünü kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 oldu.

İL VE İLÇE MERKEZLERİNDE YAŞAYANLARIN ORANI %93,2 OLDU

Türkiye’de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7’den %6,8’e düştü.

İSTANBUL’UN NÜFUSU 15 MİLYON 840 BİN 900 KİŞİ OLDU

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL 83 BİN 465 KİŞİ İLE TUNCELİ

Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli’yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu ‘balıkçı’ sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu’nın gittiği yemekten haberi var mıydı?Kılıçdaroğlu ‘balıkçı’ sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu’nın gittiği yemekten haberi var mıydı?
Fatma Girik’in bakıcısı sessizliğini bozdu! ‘Benim yüzümden ölmüş olabilir…’Fatma Girik’in bakıcısı sessizliğini bozdu! ‘Benim yüzümden ölmüş olabilir…’
Hande Fırat duyurdu! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni kim satın aldı?Hande Fırat duyurdu! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni kim satın aldı?
Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı…Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı…
Dilber Ay rolü için 9 kilo almıştı… Büşra Pekin göğüs dekolteli elbisesiyle galaya damga vurdu!Dilber Ay rolü için 9 kilo almıştı… Büşra Pekin göğüs dekolteli elbisesiyle galaya damga vurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yılmaz Özdil’den Kılıçdaroğlu’na Olay Mektup
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu ‘balıkçı’ sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu’nın gittiği yemekten haberi var mıydı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatma Girik’in bakıcısı sessizliğini bozdu! ‘Benim yüzümden ölmüş olabilir…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜİK rakamları açıkladı! Türkiye’nin nüfusu belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Fırat duyurdu! Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni kim satın aldı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel’den yeni imaj! Görenler tanıyamadı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dilber Ay rolü için 9 kilo almıştı… Büşra Pekin göğüs dekolteli elbisesiyle galaya damga vurdu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çağla Şikel göğüs dekoltesiyle podyumu salladı! ‘Yıktın, geçtin…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İrem Derici’nin banyo pozu sosyal medyayı salladı! Göğüslerine 4 bin euro harcamıştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den yeni hava durumu raporu: 8 kente sarı kodlu uyarı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!Şubat 3, 2022-2:12 pm
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”Ocak 24, 2022-1:49 pm
Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!Ocak 24, 2022-1:39 pm
Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…Ocak 24, 2022-1:33 pm
Fatma Girik yaşamını yitirdiOcak 24, 2022-10:02 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !