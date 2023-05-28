Fatih Portakal’a ‘zafer işareti’ tutanağı şoku! ‘Sözün bittiği yer’ diyerek duyurdu…

Fatih Portakal oyunu ‘zafer işareti’ yaparak kullandı ve o kareyi “Oyumun rengi belli: illa ki değişim” notunu düşerek paylaştı.
“Bu kez ikinci kullandım. 1 dk’da işi bitirdim. Oyumun rengi belli: illa ki değişim. Sıra akşamda Sözcü televizyonunda seçim yayınında. Kravatın rengini de şimdiden açıklıyorum, bu kez mor değil, yeşil:))” ifadesini kullanan Fatih Portakal, kendisiyle birlikte zafer işareti yapan sandık görevlisi hakkında tutanak tutulduğunu duyurdu.
“Yok artık! Sandık başında evrensel anlamda zaferi ve barışı simgeleyen bu işareti benim gibi yapan görevli kadın hakkında tutanak tutuyorlarmış. Sözün bittiği yer” diyen Portakal, şöyle devam etti: “V işareti hakkında bilgi: 2. Dünya savası sırasında ortaya çıkmış bir işaret. İngilizce Victory’nin “V” si. 60’lardan sonra yaygın şekilde kullanılmaya başlanmış. Simgelediği kavram barış.”
FATİH PORTAKAL HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal’ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde “zafer işareti” ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D’nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.
Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D’nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.