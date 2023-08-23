Vedat Milor Bodrum’daki yemekleri değerlendirdi! ‘Fiyat performans açısından…’

Yaz aylarında yemek fiyatlarının gündem olduğu Bodrum’un restoranlarına da değinen Milor, “Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer” ifadelerini kullandı.
‘BODRUM TÜRKİYE’DE FİYAT PERFORMANS AÇISINDAN YEMEK YENİLECEK EN KÖTÜ YER’
Milor, röportajda sorulan “Michelin Guide müfettişleri, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’u da mercek altına alacaklar. Siz Türkiye’de lezzet rotası çizseydiniz İstanbul’dan sonraki durağınız İzmir ve Bodrum mu olurdu? Michelin müfettişlerine önereceğiniz alternatif rotalar, bölgeler var mı?” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:
“Bu aslında yukarıda konuştuğunuz her şeyin özeti gibi. Bodrum herhalde Türkiye’de fiyat performans açısından yemek yenilecek en kötü yer. Ama şarap eşliğinde düzgün bir ambiyansta yemek yemek öncelik olunca şaşırtıcı değil. Dediğim gibi yemek açısından başarılı yerlerde şarap yok, şarap olan yerlerde ise yemek yok”