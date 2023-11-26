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Ferhat Göçer’den şaşırtan itiraf: ‘Bol bol dayak yemişliğim var’

Ferhat Göçer’den şaşırtan itiraf: ‘Bol bol dayak yemişliğim var’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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26 Kasım 2023 - 13:23

Konser yoğunluğu sebebiyle asıl mesleği olan doktorluk kariyerine ara veren Ferhat Göçer, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına tepkisini dile getirdi.

Ferhat Göçer'den şaşırtan itiraf: 'Bol bol dayak yemişliğim var' - Sayfa 1

Hayata erken atıldığını belirten Ferhat Göçer, “Lisede ve üniversitede zorlandım. 16 yaşına basmadan tıp fakültesine girdim ve algılama zorluğu çektim. Doktor olmak gibi bir hayalim yoktu. O zamanlar daha çok anne ve babalar tercih yapıyordu. Tıp okurken müziğe başladım. Yani hayatımda aynı anda konservatuvar da vardı. Sadece müzikle devam etseydim, annemi ve babamı genç yaşta kaybederdim herhalde. Öğretmen bir anne ve babanın çocuğuyum, daha geleneksel bakış açıları vardı. Sürekli bir çalışma içinde, ne olduğunu anlamadan 35-40 yılım geçti. Şu anda hayatımın en sakin, huzurlu dönemini yaşıyorum. Çalışıyor gibi hissetmiyorum, sevdiğim şeyi yapıyorum” dedi.

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Ferhat Göçer'den şaşırtan itiraf: 'Bol bol dayak yemişliğim var' - Sayfa 2

“AYIN 23 GECESİ ÇALIŞIYORDUM”

Ünlü isim, müziğe ilk olarak nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

1994 yılından sonra Turkuvaz diye bir grup kurduk. Çeşitli yerlerde, ortaya karışık repertuvarımızı seslendiriyorduk. Çin restoranında bile çıktık. Ayın 23 gecesi çalışıyordum, bunun bedelleri de oldu. 2020 yılında çıkardığım ‘Anadolu Aryaları Vol. 1’ albümünde en çok etkilenerek okuduğum ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’ adlı türküydü. O zaman Ömür (Gedik) ile 1.5 ay kadar ayrılığımız olmuştu. O türkü beni çok etkilemişti.

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Ferhat Göçer'den şaşırtan itiraf: 'Bol bol dayak yemişliğim var' - Sayfa 3

“BAMBAŞKA BİR ADAM OLDUM”

“Televizyonda program sunmak yorucu, şu an buna cesaret edemem” diyen Ferhat Göçer, Sabahattin Ali’nin hayatını canlandırdığı ‘Aldırma Gönül Müzikali’ ile ilgili, “Sabahattin Ali’nin hayatını canlandırırken, onu iyice araştırıp tanıdıktan sonra daha başka bir adam oldum. Benim için öğretici, farkındalığı yüksek bir süreçti. Sabahattin Ali ile kendimi özdeşleştirmekten başka bir şey yapmadım. Ezel Akay’ın da çok güzel yönlendirmeleri oldu” ifadelerini kullandı.

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Ferhat Göçer'den şaşırtan itiraf: 'Bol bol dayak yemişliğim var' - Sayfa 4

OYUNCULUĞA YEŞİL IŞIK

53 yaşındaki şarkıcı, “Oyunculuk yapmayı düşünüyor musun?” sorusuna, “Neden olmasın? Konuk oyuncu olarak sevilen bir dizide olmayı ben de çok isterim” yanıtını verdi.

“İÇİM KAN AĞLIYOR”

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına değinen Göçer, “Doktorluk yaparken bol bol dayak yemişliğim var. Doktorluk çok yüksek fedakârlık gerektiren bir meslek. Birçoğu zor şartlar altında çalışıyor. Sağlık personeline şiddetin ve hayatını kaybedenlerin haberini görünce içim kan ağlıyor. Bu konuda bilinçlenmeye, farkındalık yaratmaya ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.

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