Dolar fiyatlarıyla ilgili çarpıcı analiz! 30 liranın altına inerse…

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, “dolar/TL 25 lira olur mu?” sorusunu değerlendirdi. Öngel, “Bizim bildiğimiz arz talep mekanizması çalışıyor. Döviz kuruna müdahale yok. Şu anda belli bir talep var. Bu miktarda da döviz girişi olduğu için yatay seyir izliyoruz. Siyasi bir senaryo vardı. Seçimler vardı. Popülist politikaların da uygulanmadığını gördük. Ekonomi programı da rayında gidiyor. Güven de artınca yavaş yavaş dövizde ciddi yukarı yönlü baskı yaşanmıyor” dedi.