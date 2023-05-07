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Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı! Her ilişki yorulur…

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı! Her ilişki yorulur…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Mayıs 2023 - 14:20

Örnek çiftler arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan’ın boşanma kararı almasını nasıl yorumluyorsunuz?

 Ömür Gedik: Çok üzüldüm. Örnek bir evlilikti, hiç bitmez gibi geliyordu. Ama dostluklarının bitmeyeceğine ve bu yönde de örnek olacaklarına eminim.

 Savaş Özbey: Düzgün bir boşanma için iyi bir evlilik şart. Yani evliliği her iyi gidenin boşanması kesin düzgün olmuyor ama olabilmesi için o çiftin evliliği de iyi götürmüş olması şart. Özenilecek bir birliktelikti, imrenilecek bir ayrılış.

 

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı Her ilişki yorulur...

 

 Onur Baştürk: Yaşandı bitti saygılı ve sevgili bir biçimde. Her ilişki yorulur ve böyle güzel bir ilişkiyi bitirmek de ayrı bir cesaret ister. Her ikisine de bundan sonraki yolculuklarında iyi dileklerimle…

 Orkun Ün: Bir kale daha yıkılıyor be Konsey. Dışarıdan göründüğü gibi olmuyor hiçbir şey. O yüzden sembol olarak gördüğümüz ilişkilere özenmemek lazım. Bilemiyoruz işte kapalı kapılar ardında ne yaşandığını. Psikolojik şiddetmiş gerekçe. Kim bekler ki Mehmet Aslantuğ’dan böyle bir hareket?

 

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı Her ilişki yorulur...

Savaş Özbey – Orkun Ün – Ömür Gedik – Onur Baştürk

 

Gündeme gelmek için Hamdi’yi harcamış

Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan’ı birçok kez “gözle aldattığını” açıkladı. Gözle aldatmak nedir Konsey?

 Orkun Ün: Eskiden derdim ki zihninde canlandırmak bile ilişkine ihanettir ama günümüzde insanlara biraz özgürlük vermek lazım değil mi ama! O yüzden birine rahatsız etmeyecek şekilde bakmak, “Ne güzel adam/kadın” demek aldatmak değil. Selen yine “Beni konuşsunlar” diye patlatmış bir açıklama…

 Ömür Gedik: Göz çapkınlığını hiç sevmem, erkekte de kadında da. Yapmam ve yaptırmam da. Sahne dışında günlük hayatta kafede, restoranda bana baktığını gördüğüm erkekleri de fena terslemişliğim vardır. Yanımdaki yaparsa direkt kalkar giderim, bir daha da zor görür beni.

 

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı Her ilişki yorulur...

 

 Onur Baştürk: “Göz kirası” denen şeyden bahsediyor. Göz kirası hoş bir şeydir, kimseye zarar gelmez, üzülmesin, aynen devam!

 Savaş Özbey: Bu göz kirası, göz payı gibi bir şey mi acaba? Kolayca alınıyor, veriliyor. Yok arkadaş yanımdaki Film artistine biraz fazla hayranca bakınca bile rahatsız oluyorum. Selen yine gündeme gelmek istemiş ama o arada Hamdi’yi harcamış.

Kendall çok bozulmuştur!

Bir Met Gala’yı geride bıraktık. Demet Akalın, Kendall Jenner’ın kıyafetini açık bulduğu için eleştirdi. Ne diyorsunuz bu eleştiriye?

 Onur Baştürk: Kendall o kadar üzülmüş ve bozulmuştur ki, yakında “2. Sayfa”ya canlı bağlanır, oradan da Demet’e söz hakkı doğar… Ne diyeyim, “boş işler” diyorum!

 Savaş Özbey: Olacak iş mi? Türkiye’de kostümü dolayısıyla ona buna daldıkları yetmedi; artık başka ülkelerin de insanlarına müdahale ediyoruz. Bu her şeye burnumuzu sokma halimiz yok mu…

 

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı Her ilişki yorulur...

 

 Orkun Ün: Söz konusu Met Gala ise açacaksın bir yerden. İşin kuralı bu. Bu sefer Demet’e hak vermiyorum. Ayrıca Kendall kırmızı çizgim arkadaşlar. Ne güzel olmuş, kıyafetini nasıl yakıştırmış kendine. Siz asıl bombayı bekleyin. Bence önümüzdeki günlerde sahnelerde bu kıyafetin aynısını giyen sanatçılarımız olacak. Yazın bir kenara.

 Ömür Gedik: Ben tek kelime ile bayıldım. Orkun’a da hak veriyorum, yakında sahnede birilerinde bu tarzı görürüz.

Acun’da dalgalandı Meedo’da duruldu

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile Marakeş’te evlendi. Subaşı’nın bu düğünü öncekine göre daha mı tantanasızdı sanki?

 Onur Baştürk: Bu düğün işinden hem Şeyma sıkıldı hem de etrafındakiler. O yüzden sessiz sedasız bitti. Memlekete ve Mısır’a hayırlı olsun.

 Orkun Ün: Tabii tabii. Sessiz sakin bir düğünü seçmiş bu sefer Şeyma. Daha iyi bence, çünkü bir araştırma sonucunu okudum hafta içi. O araştırmaya göre masrafsız ve tantanasız düğün yapanlar boşanmıyormuş. Ciddiyim, yazın internete bakın.

 

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı Her ilişki yorulur...

 

 Ömür Gedik: Şeyma da olgunlaşıyor bence. Abartılı yaşam tarzını bırakıp sadeleşeceğinin, sakinleşeceğinin sinyalleri belki de bunlar.

 Savaş Özbey: Acun’da fazla dalgalandı, fazla köpürdü, çok göze soktu; Meedo’da duruldu. Nasıl oldu, gözü mü doydu bilmiyorum. Yıllık plan belli mi? Ne kadarında Mısır’da olacaklar? Orası da artık bir baba evi Şeyma için. En az yarısını orada geçirmeli.

Fedon da şaştı

Fedon suya düştü düşmesine ama… Bu sene biraz erken mi düştü sizce?

 Savaş Özbey: İklimle birlikte ne değişmiyor ki Fedon’un mevsimi şaşmasın? Ağaçlar erken çiçekleniyor, kuşlar vakitsiz göçüyor, ayılar kış uykusuna yatamıyor; Fedon da şaştı tabii.

 Ömür Gedik: Bu sene havalar o kadar dengesiz ki; bir gün sıcak, ertesi gün buz. Fedon üşüyecek, keşke 1 ay bekleseydi.

 

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı Her ilişki yorulur...

 

 Orkun Ün: Bilemem ben erken mi geç mi. Fedon düştüyse vardır bir bildiği. Gördünüz değil mi nasıl ‘cool’ kalkıyor masadan ve atıyor kendini suya? Keşke Konsey ekibi olarak gitsek de bir sene de beraber düşsek Fedon’la suya.

 Onur Baştürk: Aslında tam mevsimi. Su soğuktur ama Fedon girince su bile ısınmıştır.

Her yer pembe olacak

İdo’nun pembe şapkası, Sefo’nun pembe cipi… Haftaya pembe giyen adamlar damga vurdu…

 Savaş Özbey: Renklerin cinsiyeti olmamalı ama ten rengi uyumu olmalı. Ben de yakıştırıyorum pembeyi ama yalnız esmer tenli erkeklere.

 Onur Baştürk: İkisine de yakışmamış, nokta!

 

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı Her ilişki yorulur...

 

 Orkun Ün: Yakışmış be… Renk ile cinsiyetin önemi yok ki zaten. Kim kendine neyi yakıştırıyorsa giysin, kullansın, taksın takıştırsın. Bir de böyle ufak mevzuları dert edinmeyelim.

 Ömür Gedik: Bunlar hep bu sene ortalığı kasıp kavuracak Barbie filmi yüzünden. Etrafta daha da fazla pembe göreceğiz. Her yer pembe olacak.

 

Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ayrılığı şoke etkisi yarattı Her ilişki yorulur...

 

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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