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Farah Zeynep Abdullah ve sevgilisi DJ Artz’dan aşk pozu!

Farah Zeynep Abdullah ve sevgilisi DJ Artz’dan aşk pozu!
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03 Kasım 2021 - 14:23

Farah Zeynep Abdullah ve sevgilisi DJ Artz’dan aşk pozu!

Son olarak ‘Masumlar Apartmanı’nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, müzisyen sevgilisi DJ Artz ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Farah Zeynep Abdullah ve sevgilisi DJ Artz'dan aşk pozu!

‘Bergen’ isimli filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada yaptığı aşk paylaşımıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu, DJ Artz ile çekildiği kareye Aleyna Tilki’nin, ‘Sen Olsan Bari’ şarkısındaki, “Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen” sözlerini yazdı. DJ Artz ise paylaşıma esprili bir yorum yaparak “İlk kavgada arşivlenir” yazdı.

İşte o kare:

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