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Türkiye’de bir ilk: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleşti!

Türkiye’de bir ilk: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleşti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Eylül 2023 - 16:55

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yumurtalık dokusu alınarak dondurulan meme kanseri kadın, tedavi sonrası yeniden yapılan nakille çocuk sahibi oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip bir tedavi gerçekleştirildi. 2016 yılında meme kanseri tanısı konulan Hilal Gündüz’ün yumurtalık dokusu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan operasyonla alınarak donduruldu.

Gündüz, kanser tedavisinin ardından yeniden hastaneye başvurdu ve başarılı bir operasyon sonucu kendi yumurtalık dokusu ona nakledildi.

Nakil sürecinden sonra halime kalan hasta, doğumunu da yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaptı. Yıllardır hasretini çektiği çocuğunu kucağına alan Hilal Gündüz ve onun tedavisinde yanında olan hekimler bir araya gelerek süreci anlattı.

Doktorlar, kanser tedavisi öncesinde uygun koşullardaki her bireyin üreme hücrelerini saklama şanslarını kullanması gerektiğini belirtti.

Tedavi sayesinde anne olma mutluğunu yaşadığını söyleyen Hilal Gündüz ise, “Korktuğum gibi olmadı, hayallerim gerçek oldu. Hanemize güneş gibi doğdu, dünyamızı aydınlattı” ifadeleriyle sevincini paylaştı.

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Hilal Gündüz’ün tedavi aşamalarını anlatan Uzm. Dr. Elif Akşahin, “Hilal Hanım bize 2016 yılında başvurdu.

Kendisi o zaman daha yeni meme kanseri tanısı almıştı. Meme kanseri için gerekli tedaviyi görmeden önce biz kendisiyle görüştük ve yumurtalık dokusunun dondurulmasını ancak bu sürecin hala deneysel bir süreç olduğunu kendisine söyledik. 2016 yılında yumurtalık dokusu donduruldu. Ardından Hilal Hanım meme kanseri için kemoradyoterapi tedavisi gördü. Yaklaşık 5 yıl boyunca menopozdaydı, ardından bize tekrar başvurdu. 2021 yılında yumurtalık dokusunu yeniden kendisine naklettik. Yeniden menopoz öncesi şeklinde adet görmeye başladı, yumurtlamaya başladı. Takiplerde, yeniden üreme çağındaki bir kadın gibi yumurtalıklarını geliştirdikten sonra yumurta toplama ve diğer işlemlerinde sağlıklı bir gebelik elde ettik” dedi.

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