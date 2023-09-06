ABD, 5 milyon dolar değerindeki çalıntı tarihi eseri Türkiye’ye iade edecek

5 milyon dolar değer biçilen bronz büstün 16. Roma İmparatoru Marcus Aurelius veya 21. Roma İmparatoru Septimus Severus’un kızına ait olduğu sanılıyor.
5 milyon dolar değer biçilen bronz büstün 16. Roma İmparatoru Marcus Aurelius veya 21. Roma İmparatoru Septimus Severus’un kızına ait olduğu sanılıyor.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) çalıntı tarihi eserlerle ilgili yürütülen operasyon kapsamında Türkiye’den çalındığı ortaya çıkan bir eserin ev sahibine iade edileceği açıklandı.
Yaklaşık 60 yıldır Worcester Sanat Müzesi’nde sergilenen bronz bir büst, Türkiye’ye gönderilmek üzere New York Bölge Savcılığı’na teslim edildi.
euronews Türkçe’de yer alan habere göre, müzeden yapılan açıklamada, kurumun “Bir Kadının Portresi” adlı eseri Ekim 1966 yılında hakkında çok fazla bilgi edinemeden satın aldığı, satıcının sadece “eseri Güneydoğu Anadolu bölgesinde aynı yıl bulduğunu” aktardığı yazıldı.
Savcılığın araştırması sonucunda eserin çalıntı olduğunu ve yasa dışı yollardan ABD’ye sokulduğunu gösteren deliller ortaya çıktı.
Sanat müzesi yetkilileri, etik standartları gözeterek, Roma döneminden kalma büstün iadesine katkı sağlamaktan onur duyduklarını ifade etti.